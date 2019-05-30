Независимо от стиля торговли и того, чем торгует трейдер, на мой взгляд, раз в месяц полезно делать большой обзор основных «барометров» рынка: нефти, золота, валютных пар и индексов. Это помогает понять, где концентрируется сейчас мировой капитал, откуда можно ждать угрозы для собственных активов, понимать будущие движения.

Нефть – важнейший «барометр» российского биржевика. Поэтому рассмотрим график нефти марки Brent в формате месяц.

Долгое время единственным живым трендом на месячном срезе котировок нефти марки Brent являлся нисходящий тренд 2008 года (около 88-89 долларов за баррель).

До сих пор справедливо утверждать, что пока этот тренд жив, главная цель нефти – обновлять минимумы. Рост котировок с декабря 2018 года, да и с декабря 2015 года – это коррекции в рамках глобального нисходящего тренда.

Поэтому, когда на график нефти приходили «быки», они действовали очень суетливо. Росты проходили спешно и ярко, как и положено коррекциям. Но собирать их успевают только агрессивные и очень опытные спекулянты.

Но, кажется, в последние месяцы растущие движения на нефти стали меньше спешить, стали более устойчивыми. В чем причина?

Если внимательно присмотреться к графику, то можно обнаружить еще восходящий тренд апреля 2016 года (около 52 долларов за баррель). Этот тренд имеет скрытую структуру и слабоват. Но в качестве стратегической поддержки его учитывать нужно. Вдобавок, он несет некую уверенность, вдохновение «быкам».

Естественно, важнее тот тренд, который длиннее, но новая надежда есть и у игроков на повышение нефти.

Если вы инвестор на российской бирже:

Чтобы вам было проще жить на российском фондовом рынке, живите пониманием того, что падение для нефти — это норма. Выбирайте отдельные бумаги, которые наименее чувствительны к этому «барометру». Покупать все подряд можно будет, если нефть пробьет нисходящий тренд 2008 года. И будьте особенно осторожны, если нефть убьет восходящий тренд апреля 2016 года (52 доллара). Это может понести за собой обновление ею минимумов 2015 года.

Если вы хотите инвестировать деньги в нефть:

Если вы планируете приобрести фьючерсы на нефть с инвестиционными целями (несколько месяцев, а то и лет) – стоит запланировать основные покупки над нисходящим трендом 2008 года (примерно над уровнем 88-89 долларов).

Небольшую часть покупок также можно попробовать реализовать от восходящего тренда апреля 2016 года (52 доллара).

Если вы спекулируете нефтяными фьючерсами:

При спекуляциях фьючерсами не бойтесь делать акценты на «шорты», отдавая уважение главному тренду.

Самые красивые «шорты» в ближайшее время могут быть при касании котировками нефти нисходящего тренда 2008 года (88-89 долларов).

Спекулятивные «лонги» должны быть осторожными (краткосрочными и скромными по размеру).

Лучше делать покупки только на пробоях локальных сопротивлений, когда нефть показывает силу и желание жить. Единственная поддержка, у которой при стратегиях длиннее одного дня стоит рассматривать покупки даже со спекулятивным прицелом – восходящий тренд апреля 2016 года (52 доллара).