В четверг торговая динамика была разнонаправленной. Однако индекс Мосбиржи обновил максимум, увлекаемый ростом бумаг нефтегазового сектора. Лидерами роста вновь стали акции Татнефти (+3,88%). Лидерами снижения стали акции Интер РАО (-3,17%). Стоит отметить, что под вечер игроки пытались фиксировать длинные позиции. Курс USD/RUB колебался около отметки 65.

Газпром (+2,88%) отчитался за 1-й квартал по МСФО. Темпы роста продаж оказались слабыми, несмотря на существенный рост цен на газ (на фоне обесценения рубля за год на 15%). Выручка за 1-й квартал составила 2,292 трлн руб., что на 7% больше, чем годом ранее. Причиной такой динамики стало снижение объемов поставки на экспорт. Также стоит отметить опережающий рост затрат, в итоге операционная рентабельность снизилась до 20%. Но вместе с тем, за счет положительных курсовых разниц прибыль выросла на 42%, до 559 млрд руб. По итогам года прибыль может превысить 1,35 трлн руб. Сохраняем рекомендацию «покупать», цель – 240 руб. до конца года.

ЦБ отмечает высокий уровень закредитованности. Долговая нагрузка населения около 10%, при этом заемщики в среднем направляют на обслуживание кредитов более 40% дохода. Замедление рынка розничного кредитования в этом году, на мой взгляд, возможно. Причина не только в ограничениях, но и в том, что динамика доходов населения остается неопределенной. Несмотря на снижение ставок и инфляции, высокий спрос пока сохраняется в сегменте ипотеки. Уровень просроченной задолженности на низком уровне (4,9%), ее роста не ожидается.

Ожидаю боковую динамику. Ориентир: 2630-2660 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,50-65,50.



