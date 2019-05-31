Российский рынок акций вчера в очередной раз переписал исторический максимум на не очень хорошем внешнем фоне. Прибавив 0,7%, Индекс Мосбиржи прошел сопротивление 2650 пунктов, открыв тем самым дорогу на 2700 пунктов.

Однако сегодня двинуться вверх будет очень сложно. С утра сильно, в районе 0,7%, падают американские фьючерсы.

Продолжает сыпаться и нефть, которая вчера потеряла почти 4%. Поводов для такого падения не было, статистика Минэнерго США по запасам нефти в стране была лишь немногим хуже прогноза и не должна была привести к масштабной распродаже. Сегодня с утра котировки сырья снижаются еще на 0,8%. Обычно после столь сильного и беспричинного падения следует отскок на пару процентов, поэтому его можно попробовать поймать.

На таком фоне российский рынок акций откроется в минусе. Причем, по логике, нисходящий тренд ложен получить развитие и в течение дня. Но последние дни для российского рынка акций логика не работает – покупки могут идти и при негативном внешнем фоне.

Если рынок все-таки пойдет вниз, можно рискнуть открыть шорты по сильно перекупленному «Газпрому». Стоит присмотреться и к Сбербанку: уход ниже 230 руб может ускорить падение. В случае же роста рынка смотрим на металлургов, прежде всего «Норникель» — они могут получить поддержку от слабеющего рубля.

Что касается российской валюты, то ситуация не очень радужная. Если внешний фон не начнет улучшаться, то рубль в паре с долларом потихоньку двинется в сторону отметки 66 с остановкой на раздумье в районе 65,4-65,5.



