Доходности вдоль кривой ОФЗ снизились на 4-9 б.п.
Вчера российские гособлигации – в чем-то неожиданно для нас – столкнулись с очередным «набегом» покупателей. Доходности вдоль кривой ОФЗ снизились на 4-9 бп, наиболее выраженно, в сериях 26227 (июл.24, 7.66%) и 26225 (май.34, 8.11%). Учитывая шаткость обстановки на мировых финансовых рынках и ощутимую коррекцию цен на нефть (Brent $66.9/барр., —3.7%), мы не видим весомых причин для покупок. Скорее, рынок столкнулся с очередным эпизодом занятия позиций каким-то крупным инвестором.
К слову, по данным ЦБ, в апреле вложения нерезидентов в ОФЗ приросли на 196 млрд руб. до 2.24 трлн руб. (+452 млрд руб. с начала года). Напоминаем, что на историческом пике, зарегистрированном в начале 2018 года, показатель составлял 2.35 трлн руб.
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