Выручка (2 292 млрд руб.) и EBITDA (631 млрд руб.) Газпрома за 1К19 в целом совпали с ожиданиями, однако чистая прибыль (536 млрд руб., +22% кв/кв) оказалась приятным сюрпризом за счет высокой прибыли от курсовых колебаний и составила 40% от консенсус-прогноза Bloomberg на 2019. Скорректированный FCF также остался в плюсе — 213 млрд руб. (x1.8 кв/кв), поддержав умеренную долговую нагрузку (скорект. 0.8x EBITDA). На телеконференции Газпром заверил, что работает над новой дивидендной политикой, которая может предполагать достижение коэффициента выплат 50% чистой прибыли по МСФО (с корректировкой на неденежные статьи) в среднесрочной перспективе (2-3 года), но подчеркнул, что DPS может опуститься ниже 16.61 руб. (рекомендованных за 2018). Газпром подтвердил свой прогноз по средней цене реализации газа в страны дальнего зарубежья на 2019 (объемы — 194-204 млрд куб м, средняя цена — $230-235/тыс куб м).

Постепенный переход к выплате 50% чистой прибыли по МСФО соответствует нашим ожиданиям (по нашим подсчётам, он может завершиться на горизонте 2021, доходность составит 14%), и заявление о возможном снижении DPS г/г, на наш взгляд, может быть связано с вероятным давлением на финансовые показатели Газпрома из-за сложной конъюнктуры на европейском газовом рынке, несмотря на сильную чистую прибыль в 1К19 (в результате прибыли от курсовых колебаний). Несмотря на то, что новая дивидендная политика должна быть окончательно оформлена только к концу 2019, мы рассматриваем ее объявление, наряду с активизацией усилий по улучшению коммуникаций с инвесторами, как движение к большей прозрачности — ПОЗИТИВНО для акций.