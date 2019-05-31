Вчера Аэрофлот (AFLT RX – рекомендация пересматривается) опубликовал результаты за 1 кв. 2019 г. по МСФО. При составлении отчетности компания впервые применила МСФО 16 «Аренда», который, в частности, предусматривает учет аренды в качестве обязательств в балансовом отчете, тогда как ранее расходы по операционной аренде учитывались в составе операционных расходов в отчете о прибылях и убытках. Компания также применила МСФО 16 ретроспективно к результатам 1 кв. 2018 г. Выручка выросла на 23% год к году до 138 млрд руб. EBITDA составила 21 млрд руб. Компания получила чистый убыток в размере 16,9 млрд руб.

Высокие топливные расходы оказывают давление на рентабельность. В 1 кв. 2019 г. пассажиропоток и пассажирооборот Группы Аэрофлот увеличились на 16,2% до 12,8 млн пассажиров и на 16,7% до 33,5 млрд пкм соответственно, что поддержало рост выручки. Основная часть парка компании находится в операционной аренде (89% по состоянию на конец 2018 г.), поэтому применение МСФО 16 лизинга существенно повлияла на результаты. После реклассификации расходов по операционной аренде EBITDA составила 21 млрд руб. Также компания пересчитала показатель за 1 кв. 2018 г., который теперь равен 17,6 млрд руб. (до пересчета – минус 7,7 млрд руб.).

Нейтрально для котировок акций. Результаты за 1 кв. 2019 г. по МСФО отражают снижение рентабельности при росте выручки и пассажирооборота. Сегодня в 13:00 по московскому времени менеджмент Аэрофлота проведет телефонную конференцию, в ходе которой, на наш взгляд, интерес будут представлять комментарии относительно ситуации на рынке и ценовой политики.