За последние три месяца акции Татнефти отстали от индекса РТС Нефть и Газ примерно на 16%. С учетом улучшения макроэкономической конъюнктуры во 2к19, и сильных финансовых показателей других компаний сектора за 1к19 мы пересмотрели наш взгляд на перспективы акций Татнефти в более позитивную сторону. Оценку прогнозной цены обыкновенных и привилегированных акций Татнефти на 12-месячном горизонте мы повысили на 22% и 18%, до 10,50 долл. и 10,00 долл. соответственно. Исходя из этого, мы повышаем рекомендацию по обыкновенным акциям с Продавать до Держать, а по привилегированным – с Держать до Покупать.

Ожидаем сильных финансовых результатов за 1к19. Мы полагаем, что финансовые результаты Татнефти по МСФО за 1к19, которые компания опубликует в конце следующей недели, окажутся сильными. На наш взгляд, этому должны способствовать сезонное сокращение товарных запасов нефти (на 0,09 млн т после роста на 0,28 млн т в предыдущем квартале), положительный лаг экспортной пошлины на нефть в 7 долл./т (против отрицательного лага в 19 долл./т в 4к18), а также снижение операционных расходов после сезонного роста в 4к18 и продолжающееся увеличение налоговых льгот (объем добычи высоковязкой нефти в 1к19 вырос на 8% к/к). Перечисленные факторы, как мы полагаем, перекроют негативный эффект от сокращения добычи нефти на 5% к/к в рамках соглашения ОПЕК+ и снижение цены на нефть Brent в 1к19 на 7% к/к. В результате, по нашим оценкам, EBITDA и чистая прибыль компании, скорректированные на убытки от обесценения активов, должны были вырасти примерно на 5% к/к, до 1,2 млрд долл. и 0,8 млрд долл. соответственно.

Отставание от рынка. Несмотря на недавнее укрепление цен на нефть, акции Татнефти продемонстрировали более слабую динамику по сравнению с бумагами других российских нефтегазовых компаний, за последние три месяца отстав примерно на 16% от индекса РТС Нефть и Газ и примерно на 15% от индекса РТС. Мы полагаем, что таким образом негативные риски были учтены в оценке акций Татнефти рынком.

Повышение рекомендации. Отдельно отметим, что средняя цена на нефть за период с начала 2к19 составила 71,2 долл./барр., связи с чем мы не видим причин для дальнейшего отставания Татнефти от рыночных трендов. К тому же, Роснефть, Башнефть, Газпром нефть и Лукойл продемонстрировали сильные финансовые результаты за 1к19 по МСФО, добившись роста EBITDA в среднем на 13% к/к, несмотря на снижение нефтяных цен и ограничение на добычу в рамках ОПЕК+. С учетом этого мы пересмотрели прогноз EBITDA и чистой прибыли Татнефти по итогам 2019 г. в сторону повышения – до 4,4 млрд долл. (+8%) и 3,1 млрд долл. (+12%) соответственно. Как следствие, мы повысили оценку прогнозной цены акций компании на 12-месячном горизонте: до 10,50 долл. для обыкновенных и до 10,00 долл. для привилегированных акций. С учетом ожидаемой дивидендной доходности акций на ближайшие 12 месяцев (10,3% и 12,9%) новая прогнозная цена предполагает полную доходность обыкновенных и привилегированных акций в 4,2% и 25,4% соответственно. Исходя из этого мы повышаем рекомендацию по обыкновенным акциям Татнефти с Продавать до Держать, а по привилегированным – с Держать до Покупать.