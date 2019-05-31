Русгидро представит результаты за 1к19 по МСФО в четверг 6 июня. По нашим оценкам, высокие цены на РСВ были частично нивелированы снижением объемов выработки электроэнергии на протяжении квартала. Трехлетний прогноз компании остается под давлением из-за ожиданий существенных списаний на Дальнем Востоке в 2019–2021 г. и установленного Советом директоров минимального уровня дивидендов, гарантирующих доходность на отметке 7%, который, как мы полагаем, будет поддерживаться. Ключевым фактором роста прибыльности компании, на наш взгляд, станет включение ее проектов в программу ДПМ-2 с 2024 г., что будет способствовать росту прибыльности и сокращению списаний. Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 0,68 руб., что предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 32%. Мы сохраняем рекомендацию Покупать.

1к19 – снижение чистой прибыли на 24% г/г. Мы полагаем, что по итогам 1к19 чистая прибыль Русгидро снова снизилась, в том числе из-за сокращения объема производства на 9% г/г (из-за снижения притока воды). Однако это снижение частично компенсировалось ростом цен на РСВ (+10–11%). Динамика цен на уголь также оказала давление на показатели рентабельности. Таким образом, мы прогнозируем, что выручка (включая субсидии) составила 109 695 млн руб., без изменений в годовом сопоставлении. Мы также предполагаем снижение прочих доходов, которое могло привести к сокращению скорректированного показателя EBITDA на 8% г/г, до 29 090 млн руб. Чистая прибыль, по нашим оценкам, снизилась на 24% г/г, до 17 360 млн руб.

Обновленная дивидендная политика ограничивает потенциал снижения котировок. По нашему мнению, значительного влияния на котировки акций результаты не окажут. Установленный на три года минимальный уровень дивидендов смягчает риски от снижения прибыльности, в то время как ее рост вполне возможен (но вряд ли в этом году). В итоге инвестиционная привлекательность Русгидро, как мы полагаем, в долгосрочной перспективе будет расти, однако в краткосрочном периоде факторов роста мало. Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 0,68 руб., что предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 32%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.