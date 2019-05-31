Давление на ставки овернайт вчера сохранилось. Из бюджета в банковскую систему начала возвращаться ликвидность (в среду поступило в общей сложности 178 млрд руб.), однако баланс средств на корсчетах банков в ЦБ остается низким, что затрудняет для них задачу завершения очередного периода усреднения резервов. Ставка однодневного валютного свопа вчера третий день подряд закрылась на уровне оффера Банка России – в рамках данного инструмента банки заняли у регулятора 104 млрд руб., на 93 млрд руб. больше, чем в среду. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа повысилась до 8,44% (+7 бп), а средневзвешенная ставка овернайт на межбанке выросла до 7,95% (+2 бп). Вчера, наконец, появился спрос на однодневное репо с Федеральным казначейством, у которого банки в рамках данного инструмента заняли 165 млрд руб. Мы полагаем, что это помогло банкам восстановить уровень своей ликвидности до 2,0–2,1 трлн руб., что, однако, является, по нашим оценкам, минимальным уровнем, который им необходимо поддерживать до конца периода усреднения. Скорее всего, вплоть до выходных банки будут ориентироваться на этот показатель, в связи с чем существенного снижения ставок овернайт сегодня, как мы считаем, вряд ли произойдет.

Остальные ставки в четверг торговались разнонаправленно. Трехмесячная ставка MosPrime восстановилась до 8,22% (+3 бп), однако на кривых FRA/IRS аналогичного роста не отмечалось. Напротив, котировки FRA в дальнем сегменте кривой снизились на 8–9 бп, а ставки процентных свопов опустились в среднем на 6 бп. Короткие ставки NDF выросли еще на 3 бп, в то время как ближний и средний отрезки кривой кросс-валютных свопов сместились вниз на 3–4 бп.