Мегафон (MFON RX: НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представил финансовые результаты за 1К19. Мы используем эти цифры, чтобы проанализировать текущее состояние российского рынка мобильных услуг и понять, какие рыночные позиции занимают публичные МТС и Veon, а также Tele2, которая в ближайшее время станет частью Ростелекома.

Основные подробности мы приводим ниже:

— Выручка Мегафона выросла на 3% г/г в 1К19 до 66,3 млрд руб., — темпы роста в два раза выше, чем у МТС и Veon за аналогичный период.

— Наш анализ показывает, что Tele2 продолжает отвоевывать долю рынка у компаний “Большой тройки” (+1,6 п. п. до 16%) – МТС и Veon потеряли 0,6-0,7 п. п. г/г в начале этого года, тогда как размытие доли Мегафона составило 0,2 п. п. Судя по всему, значительные инвестиции Мегафона в развитие сети и сервисов оправдывают себя, поддерживая лояльность абонентской базы.

— Примечательно, что выручка Мегафона выросла примерно на 2 млрд руб. г/г в 1К19, что почти в два раза выше соответствующего показателя МТС и в три раза выше Beeline.

— Отставание Beeline от Мегафона увеличивается – расхождение в долях рынка составило 5 п. п. в 1К19 против 4,5% годом ранее.

Наше мнение: в целом, поскольку все мобильные операторы сообщили свои финансовые результаты за 1К19, с точки зрения рыночной позиции представленные цифры говорят не в пользу МТС и Veon. Даже предположив, что за покупкой Tele2 Ростелекомом может последовать пересмотр стратегии развития четвертой мобильной компании и некоторые изменения в приоритетах по капиталовложениям, 2019 г. станет еще одним годом жесткой конкуренции между компаниями “Большой тройки” и позиция Мегафона в этой “игре”, судя по всему, будет лучше.