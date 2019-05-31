Минфин и Банк России обсуждают возможность доступа иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках съезда Ассоциации банков России.

Полагаю, что глобального и ажиотажного спроса со стороны нерезидентов не ожидается. Сроки погашения многих выпусков бумаг — на горизонте до 2050 года. Иностранные инвесторы сейчас проявляют спрос преимущественно к коротким и средним ОФЗ. При этом премия по доходности облигаций ДОМ.РФ к ОФЗ совсем небольшая, на мой взгляд, она не покрывает рисков, особенно на длинных сроках.

Интерес к ОФЗ у нерезидентов, по сути, спекулятивный. Премия рублевых бумаг к долларовым — около 4 п.п., на фоне устойчивости рубля — покупка ОФЗ — хорошая торговая идея. Но как только ключевая ставка пойдет вниз, игроки начнут сворачивать операции керри-трейд, и уходить в доллары.

Кроме того, облигации ДОМ.РФ не удовлетворяют требованиям крупных фондов по ликвидности. Если ОФЗ можно без проблем сбросить на любой объем в случае необходимости, и доходность их не сильно хуже, чем у ДОМ.РФ (-0,25 п.п. на сопоставимых сроках), то зачем тогда иностранцам покупать неликивдные ипотечные бумаги? Тем более, что ставки по ипотеке пойдут вниз, а вслед за этим и новые облигационные выпуски будут с меньшим купоном.