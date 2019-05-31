Глобального спроса на ипотечные ценные бумаги со стороны нерезидентов не ожидается
Минфин и Банк России обсуждают возможность доступа иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках съезда Ассоциации банков России.
Полагаю, что глобального и ажиотажного спроса со стороны нерезидентов не ожидается. Сроки погашения многих выпусков бумаг — на горизонте до 2050 года. Иностранные инвесторы сейчас проявляют спрос преимущественно к коротким и средним ОФЗ. При этом премия по доходности облигаций ДОМ.РФ к ОФЗ совсем небольшая, на мой взгляд, она не покрывает рисков, особенно на длинных сроках.
Интерес к ОФЗ у нерезидентов, по сути, спекулятивный. Премия рублевых бумаг к долларовым — около 4 п.п., на фоне устойчивости рубля — покупка ОФЗ — хорошая торговая идея. Но как только ключевая ставка пойдет вниз, игроки начнут сворачивать операции керри-трейд, и уходить в доллары.
Кроме того, облигации ДОМ.РФ не удовлетворяют требованиям крупных фондов по ликвидности. Если ОФЗ можно без проблем сбросить на любой объем в случае необходимости, и доходность их не сильно хуже, чем у ДОМ.РФ (-0,25 п.п. на сопоставимых сроках), то зачем тогда иностранцам покупать неликивдные ипотечные бумаги? Тем более, что ставки по ипотеке пойдут вниз, а вслед за этим и новые облигационные выпуски будут с меньшим купоном.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190531/830028540.html