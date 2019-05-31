Вчера в течение дня на рынке наблюдалась разнонаправленная динамика. До начала американских торгов золото колебалось у отметки $1275/унцию. Большая часть вчерашней макросатистики из США была воспринята рынком нейтрально. Так, обновленная оценка ВВП по итогам 1К19 составила 3,1%, что на уровне консенсус-прогноза и чуть ниже предыдущего показателя 3,2%. Практически не изменился показатель заявок на пособие по безработице (215 тыс по сравнению с 212 тыс за неделю).

После публикации низких показателей инфляции в США, в частности, дефлятора цен расходов на личное потребление за 1К19 (он снизился до 0,8% при консенсус прогнозе 0,9%), золото резко подорожало до $1289/унция. Инвесторы получили косвенное подтверждение тому, что ФРС может снизить ставку в этом году. Ожидания рынка были поддержаны и выступлением зампредседателя ФРС Ричарда Клариды, который отметил, что серьезные глобальные риски и остающаяся ниже целевого показателя инфляция могут потребовать более стимулирующей политики Федеральной резервной системы (ФРС). В итоге золото по итогам дня закрылось на уровне $1289/унция, прибавив 0,7%.

На этом рост котировок не закончился, так как уже ночью по московскому времени Дональд Трамп написал в Twitter о том, что с 10 июня США вводят 5%-е пошлины на все товары из Мексики, а в октябре могут повысить их до 25%.. При этом в октябре текущего года оставляет за собой право повысить пошлины до 25%. Новости были неожиданными для рынка, на фоне новых геополитических рисков золото пробило уровень сопротивления $1290 и сегодня утром котируется по $1 295/унция. На рынке царят тревожные настроения, так как существуют опасения относительно дальнейших направлений протекционистской политики США, в том числе риски действий против ЕС. Золото как традиционный защитный актив в этой ситуации остается надежным убежищем для инвесторов.

Сегодня ожидается публикация макростатистики из США, включая данные по дефлятору расходов на личное потребление, индексы PMI Чикаго и потребительской уверенности от Мичиганского университета. Если опубликованные данные будут свидетельствовать о возможном дальнейшем смягчении кредитно-денежной политики ФРС, то золото останется у отметки $1300/унция, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.