К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,37% до 2649,58 п., а РТС корректировался на 0,77% до 1276,59 п. Утренние новости о тарифах на весь мексиканский экспорт в США взбудоражили рынки. Столь масштабное переформатирование торговых отношений грозит похоронить ВТО, а также привести к спаду в мировой торговле и экономическом развитии. Нефть, как один из самых значимых спекулятивных активов, отреагировала очередным провалом цены. Слабость наблюдалась как в секторе нефти и газа, так и металлургии. «Аэрофлот» оказался среди лидеров дня на фоне заверений сохранения прежней дивидендной политики, а также роста перевозки пассажиров в текущем году. Группа «НМТП» отчиталась о росте прибыли по МСФО в I квартале на 50,9% до $167,737 млн. «Транснефть» сообщила о росте прибыли по МСФО в I квартале на 14,6% до 53,9 млрд рублей. Лидерами дня стали также бумаги Polymetal, «Полюса», «Ленты» и «М.Видео». Худшую динамику показали «ПИКа» (на фоне дивидендной отсечки), En+, «Роснефть», «РУСАЛ» и «Северсталь».

Сам же рубль находился под давлением, как и валюты других сырьевых стран. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4260 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,09%, недельная до 8,05%, а месячная осталась на уровне 8,08%. Ставки межбанковского кредитования явно указывают на дефицит ликвидности, но пока это слабо помогает рублю. Глобальное бегство от риска заставляет капитал уходить в качество. Об этом свидетельствуют как укрепляющаяся иена, так и снижающаяся доходность американских казначейских обязательств. Кроме того, отечественный рынок ОФЗ показал существенный рост в апреле-мае, но деревья, как правило, до небес не растут. Глава ЦБ РФ фактически объявила о том, что ставка регулятора будет снижена во II-III кварталах. Ожидания данного события во многом определяли позитивную динамику ОФЗ. Соответственно, по факту роста вероятности до 100% началась фиксация прибыли «горячих» денег. Возможно, что тенденция ослабления рубля сохранится ещё несколько торговых дней, пока на фронтах торговой войны не появятся какие-либо позитивные новости.

Новости из США также негативно повлияли на европейские индексы. Основные потери касались бумаг автомобилестроителей, которые могут пострадать из-за наличия заводов на территории Мексики. Чуть лучше, но тоже в минусе, смотрелись защитные секторы телекоммуникаций и коммунальных услуг. Д. Трамп также поставил условие решить проблему нелегальных эмигрантов до 1 октября, в противном случае тарифы для Мексики увеличатся до 25%, что фактически станет ликвидацией стратегии использования мексиканской рабочей силы и налогового законодательства для сборочных предприятий. Статистика по Европе также не смогла предложить что-либо позитивного для инвесторов. Розничные продажи в Германии упали за апрель на 2% при ожиданиях роста на 0,4%. Итальянский ВВП упал в I квартале на 0,1% при ожиданиях роста на 0,1%.

Бегство капитала от риска особенно видно на динамике доходности 10-летних казначейских обязательств США. В пятницу она падала ниже 2,16%. Кроме того, нефть, как один из важнейших спекулятивных активов, также является крайне чувствительной к изменениям экономических ожиданий. На текущей неделе котировки Brent упали до минимальных значений почти за три месяца. Спад экономической активности становится всё более заметным. В Китае индекс производственной активности упал в мае до 49,4 п. с 50,1 п. в апреле. В самих США общее потребление нефти и нефтепродуктов снизилось в мае на 2% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Добыча вернулась к рекордному значению 12,3 млн бар. в сутки, а год назад она составляла 10,769 млн бар. в сутки.

Индекс доллара снижался на 0,08% до 98,06 п. AUD и NZD незначительно слабели против доллара США, а вот CAD терял около 0,4% на опасениях, что США могут также ввести какие-либо торговые пошлины против своего северного соседа.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможное падение рынка от 1,1% в Dow Jones до 1,5% в NASDAQ. Особо сильное давление могут испытать General Motors, Ford Motors и Fiat Chrysler, которые теряли более 4% капитализации на расширенных торгах. У всех американских производителей автомобилей есть предприятия в Мексике, чей экспорт в США будет обложен пошлиной в 5%, начиная с 10 июня. Цены личного потребления выросли в США на 1,5% в годовом выражении по сравнению с 1,4% в марте. Core PCE повысился до 1,6% с 1,5%. Уровень сбережений вырос до 6,2% с 6,1%. Личные расходы выросли на 0,3% в апреле, а доходы на 0,5%. Существенного влияния на индексные фьючерсы не было, а вот доходности по казначейским обязательствам немного выросли по сравнению с утренними значениями. От сильной просадки российский рынок спасает его относительная дешевизна и довольно высокая доходность. Однако дивидендные отсечки по «тяжеловесным» бумагам, которые пройдут в июне, могут вновь загнать рынок под отметку 2600 пунктов, но это уже будет история июня, а вот май российский рынок завершает с одним из лучших результатов в мире.