Российский рынок в пятницу показал позитивную динамику, несмотря на внешний негативный фон. Закрытие прошло на историческом максимуме из-за гэпа на аукционе закрытия. Правда, утром в тот же день мы видели значительную просадку, что может стать предвестником скорой коррекции. Ключевым ориентиром в краткосрочной перспективе стала бы отметка 2590 п.

Эскалация торговой напряжённости, вызванная инициативой Трампа относительно введения 5% пошлин на мексиканский импорт, оказала на торговых партнеров и инвесторов эффект «холодного душа». В воскресенье Трамп в твиттере обрушился с критикой на мексиканские власти, которые для переговоров о границе отправили делегацию в Вашингтон. Президент угрожает возвратом американского производств из Мексики и потерей множества рабочих мест, если не прекратится нелегальный поток миграции.

С Китаем взаимоотношения также остаются на напряженном уровне. На этих выходных агрессивная риторика обеих сторон была направлена на проблему безопасности в азиатском регионе, в частности на чувствительный для Китая вопрос с независимостью Тайваня.

Для рублевого индекса МосБиржи позитивная динамика может быть оправдана ослаблением рубля. Доллар по отношению к нацвалюте в пятницу вырос на 0,4%, до 65,43 руб., закрепившись при этом выше сильного уровня поддержки. Продолжение слабой сырьевой динамики обеспечит доллару отметки вблизи 66-67 руб. в перспективе 1-2 недель.

Пятничные потери Brent составили порядка 3%. Утром североморская смесь теряет еще порядка 1%. Вдобавок к ожиданиям замедления роста глобальной экономики на фоне торговых войн негативные новости приходят из США. Там добыча нефти выросла до рекорда 12,3 млн б/с., запасы сырой нефти продолжают увеличиваться, а пятничные данные также указали на рост буровой активности.

Дешевая нацвалюта позитивно сказывается на экспортерах. Металлурги на российском рынке могут выглядеть несколько лучше. Однако падение нефти свело позитивный эффект для ключевой отрасли к минимуму. Нефть в рублях снизилась на 0,8%, до отметки 4000 руб. за баррель Brent. Учитывая сегодняшний фон можно ожидать продолжения падения котировок. В итоге, пожалуй, одну из главных ролей в динамике российского рынка в целом играют отдельные истории, такие как Газпром и Новатэк.

Газпром продолжает позитивную динамику на фоне рекомендации высоких дивидендов, в общем-то неплохого отчета за I кв. 2019 г. Однако и тут стоит быть на чеку. Менеджмент предупредил, что выплаты дивидендов в размере 16,6 руб. являются неустойчивыми. А по текущим котировкам дивдоходность в 7,7% нельзя назвать сильно привлекательной. Иными словами, потенциал роста акции ограничен.

Инвесторы в Новатэке все еще отыгрывают будущие результаты от проекта Арктик СПГ-2 и ввода других мощностей компании. Однако, по нашему мнению, будущие денежные потоки с учетом актуальных рисков замедления глобальной экономики уже в цене акций. Бумага может перейти к коррекции в любой момент.

В общем и целом, кроме снижения котировок стоит отметить и падение цен на газ. Из презентации Газпрома мы узнали, что цены на хабе TTF в Европе остаются под давлением. В качестве другого более оперативного ориентира можно использовать котировки фьючерса на природный газ в США, который в пятницу опустились до минимумов ноября 2016 г.

В пятницу также росли производители золота. Полюс и Полиметалл прибавили 1,9% и 2,7% соответственно. Уход инвесторов от риска из-за эскалации напряженности в отношениях США и остального мира, рост экономической неопределенности — все это порождает спрос на защитные инструменты, в частности на золото. Сегодня драгметалл растет еще на 0,5%. Учитывая ослабление рубля российские производители золота продолжат пользоваться повышенным спросом.

Аэрофлот в пятницу вырос на 3,7%. Несмотря на то, что совет директоров рекомендовал в качестве дивидендов всего 2,69 руб. на акцию, учитывая результаты компании это было вполне ожидаемо. Кроме того, общая сумма ожидаемых дивидендов составляет 50% от прибыли МСФО. Таким образом компания сохраняет щедрый подход к распределению прибыли, что позитивно.

Но основную поддержку акциям могла оказать информация об изменении льгот Минтранса на региональные перевозки. Срок контракта планируется повысить до 3-х лет, могут увеличиться дотации для отдаленных, труднодоступных территорий.

Пока США поднимают добычу нефти до рекорда, в России добыча сократилась до 11-месячного минимума, 1,11 млн б/с в мае на фоне истории с загрязнённым сырьем в нефтепроводе «Дружба». Переговоры о компенсации партнерам продолжатся. Больше всего добычу сократила Роснефть – 2,9% м/м. Лукойл и Газпром нефть нарастили производство на 0,7% и 4,7% соответственно. Роснефть в пятницу показала падение на 1,3%, сегодня не исключено продолжение слабой динамики.

Кстати говоря, Транснефть обещает направить откаченную загрязнённую нефть URALS на российские НПЗ и в экспортные порты, предварительно смешав ее с чистым сырьём. Конечно, не всем переработчикам и импортерам это по нраву. Но Транснефть таким образом может сократить затраты на очистку сырья.

Что же касается валютного индекса РТС, то позитивная пятничная динамика вообще является непонятной. Традиционно неплохая корреляция нефти и РТС в последние несколько сессий была значительно нарушена. Спред RTS/BRENT поднялся до многомесячных максимумов. При этом веских оснований для роста сырья мы не видим, что повышает шансы на стремительную коррекцию основного российского индекса в долларовом выражении.

Внешний фон сегодня с утра слегка негативный. Американские площадки в пятницу снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на негативной территории. Фьючерсы на S&P снижаются на 0,5%, нефть Brent в минусе на 1,4%. Неожиданно позитивные данные по активности в производственном секторе Китая от Caixin в мае не оказывают позитивного эффекта. Впрочем, индекс PMI остался на апрельском уровне – 50,2 п., вблизи пограничного значения.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет ниже закрытия пятницы. Индекс РТС утром также окажется под давлением.