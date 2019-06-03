Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0.5%, вблизи отметки 2650 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2640, 2630 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2670, 2680 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет продолжившееся ухудшение состояния внешнего фона. Вполне вероятно, что внутри дня указанный индекс сползет к отметке 2640 п. и ниже.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючерсов. Поэтому значимость ряда статистических показателей, запланированных к публикации в Европе и в США, отойдет далеко на второй план.

В целом локальный рынок акций сегодня имеет весомые предпосылки для «догоняющего» падения вслед за явным ухудшением внешнего фона, состоявшимся еще в конце прошлой недели.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.22%) и РТС (+0.04%) завершили торги с незначительным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их повышение состоялось в противовес на редкость неблагоприятному внешнему фону. Более того, под закрытие основных торгов рублевый индекс МосБиржи сумел обновить свой исторический максимум. В то же время фьючерсы на нефть продолжили свое обвальное падение, наметившееся еще вечером в четверг. Подобная устойчивость локального рынка акций выглядела необъяснимой и нелогичной. Так или иначе, но участники локальных торгов продемонстрировали полное равнодушие к драматичным внешним событиям, отправившим в нокаут нефтяной рынок и фондовый рынок в США.

Наиболее значимой внешней новостью в конце минувшей недели стало неожиданное заявление президента США Дональда Трампа о скором введении 5-процентой импортной пошлины на товары из Мексики. Указанная мера представляет собой экономическое «наказание» за поток нелегальных мигрантов из указанной страны. Таким образом, Соединенные Штаты продемонстрировали готовность к развязыванию торговых войн не только с дальними экономическими партнерами, но и с соседними государствами. Это, в свою очередь, вызывает обоснованные опасения в пользу дальнейшего замедления темпов мирового экономического роста.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) расширили свою бэквордацию по отношению к базовому индикатору до 30 п. или 2.3%. Как мы видим, участники срочного рынка упорно сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из наиболее заметных движений среди ликвидных бумаг стало сильное повышение стоимости акций Аэрофлот (AFLT RM, +3.74%). Они сумели заметно отскочить вверх от своего семимесячного минимума. Стимулом для этого послужила рекомендация совета директоров эмитента о выплате годовых дивидендов в размере 2.6877 руб. на акцию. Это составляет порядка 2.9% от цены пятничного закрытия указанных бумаг. Напомним, что по итогам 2018 года Группа «Аэрофлот» сократила свою рублевую прибыль по МСФО на 75.2%. Поэтому в качестве дополнительного источника выплаты дивидендов будет использована нераспределенная прибыль прошлых лет.

Несмотря на заметный однодневный прирост, среднесрочная техническая картина в акциях «Аэрофлота» продолжает оставаться негативной. Возможно, эти бумаги продолжат наметившийся подъем при поддержке резко подешевевших фьючерсов на нефть. И все же сигналом для более или менее уверенной среднесрочной игры на повышение в них может стать лишь успешный пробой ключевого уровня сопротивления, расположенного в районе 100 руб.

Акции Polymetal (POLY RM, +2.77%) пользовались спросом на фоне заявления первого лица эмитента Виталия Несиса о том, что добывающая компания планирует финансировать капитальные затраты текущего года только из собственных средств, без привлечения внешнего финансирования. Кроме того, было подтверждено намерение направить на выплаты акционерам 50% от прибыли в соответствии с действующей дивидендной политикой.

Стоит также отметить опережающий прирост стоимости бумаг Газпром (GAZP RM, +0.94%), Лукойл (LKOH RM, +0.74%) и Новатэк (NVTK RM, +1.15%). Указанные представители нефтегазового сектора закрылись сильнее рынка, проигнорировав обвальное двухдневное падение нефтяных котировок. В акциях Газпром и Новатэк продолжает развиваться сильное среднесрочное восходящее движение. И все же не стоит исключать приостановки указанной тенденции с учетом явного ухудшения настроений на рынке жидких углеводородов.

Заметным событием во втором эшелоне стало довольно масштабное падение стоимости акций ГК ПИК (PIKK RM, —5.51%). Эти бумаги подверглись распродажам еще до закрытия реестра акционеров для получения дивидендов за 2018 год. Они составят 22.71 руб., или около 6.2% от цены пятничного закрытия указанных бумаг. В связи с сильной пятничной просадкой предстоящий дивидендный разрыв в указанных бумагах может оказаться относительно скромным.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное падение стоимости в пределах 0.6-0.9%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за глубокой двухдневной просадкой подешевели еще на 1.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 просел на 1.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с существенным понижением.