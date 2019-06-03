Новость прошлой недели плавно становится данностью недели нынешней. Фьючерсы на основные фондовые индексы США падают в пределах 0,7%.

Тарифы против всех товаров, ввозимых в Америку из Мексики, будут ежемесячно повышаться на 5% вплоть до уровня 25%, если южный сосед «не решит проблему миграции». S&P 500 устремился вниз. С точки зрения исключительно технического анализа, следующий уровень поддержки находится в районе 2720 пунктов – это ещё примерно 1,2% вниз от текущего значения индекса. В реальности же на котировки будут влиять и фундаментальные факторы.

Так, сегодня в 17:00 по московскому времени выйдет майский индекс деловой активности в производственном секторе США. Аналогичные показатели по другим экономикам, включая Германию, еврозону и Великобританию, также будут опубликованы в течение дня. Данные по КНР вышли ночью и оказались лучше прогноза.

До сих пор глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе уверенно сбавлял обороты и сейчас подошёл к отметке 50 пунктов, ниже которой начинается экономический спад. Аномальный рост рынков в январе-апреле привёл к большому расхождению котировок с реальным положением дел в мировой экономике.

Торговая война США c другими странами убирает с рынков перекупленность, вызванную смягчением риторики ФРС. Глобальный индекс Доу Джонса – Dow Jones Global Index – состоящий из акций 150 крупнейших компаний более 20 стран мира (вес США – 42%), с начала мая потерял 6,2%. Судя по всё ещё сохраняющемуся расхождению с промышленным PMI, падение котировок может продолжиться.

В то же время выдвинутый Трампом в Совет управляющих ФРС Ричард Кларида в конце той недели заявил, что регулятор готов перейти к более стимулирующей политике, если для того будут предпосылки. По итогам пятницы не очень похоже, что рынки поверили словам Клариды: индексы США и Европы потеряли от 0,7% до 1,5%. Для успокоения инвесторов потребуется реакция всей ФРС, тем более что, согласно данным СМЕ, рынок уже закладывает 17,5% вероятности понижения ключевой ставки на следующем заседании 19 июня.

Корпоративных отчётностей из S&P 500 на неделе будет всего четыре. Наиболее значимая компания – salesforce.com, разработчик ПО, онлайн-сервисов для бизнеса и CRM-систем, которую в американских СМИ некоторое время назад называли чуть ли новым технологическим гигантом, идущим на смену привычным FAANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Конференц-звонок намечен на полночь с 4 на 5 июня по московскому времени.