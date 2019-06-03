Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на негативном фоне. Падающие нефтяные котировки марки Brent будут давить на отечественную валюту и фондовый рынок.

ИНДЕКСЫ

Резкое снижение нефтяных котировок на открытии недели и общий негативный внешний фон заставляют ожидать в понедельник коррекции индекса Мосбиржи в диапазон 2620-2640 пунктов, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. При этом близость дивидендного сезона оказывает сдерживающий эффект, добавляет он.

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением около 0,5%, вблизи отметки 2650 пунктов.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением", — комментирует он.

Антон Старцев из компании "Олма" полагает, что в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона.

"Мировые рынки в целом перешли в фазу "ухода от риска" из-за обострения "торговых войн". Китай в качестве ответа на повышение пошлин США в субботу объявил о повышении пошлин на американские товары на сумму 60 миллиардов долларов. Взаимное повышение пошлин подразумевает усиление торгового конфликта и снижает вероятность скорого заключения торговой сделки, ожидания которой были одним из факторов роста по фондовым индексам США в начале года", — комментирует он.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль на фоне сокращения "спроса на риск" со стороны глобальных инвесторов, считает Старцев из компании "Олма".

В понедельник рубль будет находиться под давлением распродаж на рынке нефти и общим снижением аппетита инвесторов к риску, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". По его подсчётам пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 65,15-66 рублей.

"Что касается российской валюты, то ситуация не очень радужная. Если внешний фон не начнет улучшаться, то рубль в паре с долларом потихоньку двинется в сторону отметки 66 с остановкой на раздумье в районе 65,4-65,5", — считает Антонов из "Алор Брокер".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли 1,3-1,5% на фоне угрозы очередного торгового конфликта – на этот раз с Мексикой.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,4-0,6%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также снижаются: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,44%, гонконгский Hang Seng Index – на 0,24%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,23%, японский Nikkei 225 — на 0,92%.

Стоимость нефти падает на 1,27% — до 61,2 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,24% — 1,117 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

В пятницу индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднимаясь максимально до 2665,42 пункта. Дешевеющая нефть и падение западных фондовых индексов не помешали российскому рынку удержаться в плюсе.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился на 0,22%, до 2665,33 пункта, долларовый индекс РТС — на символические 0,04%, до 1287,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 26 копеек – до 65,43 рубля, евро — на 49 копеек, до 73,04 рубля, следует из данных Московской биржи.