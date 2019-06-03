В первой половине недели настроения ЕМ ухудшались на фоне заявлений Китая о потенциальном ограничении экспорта редкоземельных металлов в США и приостановке импорта американской сои. К концу недели после заявления Д. Трампа об успехах в торговых переговорах активы развивающихся рынков вышли в «нейтрально-зеленую зону». При этом падение нефтяных котировок продолжилось: Brent подешевела еще на 6% после —5% на прошлой неделе на фоне торговых войн, роста добычи нефти в США до рекордных 12,3 млн барр./сутки и роста сомнений в продлении договора ОПЕК+.

Рубль корректируется после сильного укрепления в начале мая. Этому способствуют падение нефти, окончание налогового периода, роста спроса на валюту по мере дивидендных выплат. По нашим оценкам, из 2 трлн руб., которые компании и банки РФ выплатят в мае-августе, около $9 млрд будут конвертированы в валюту. Кроме того, вероятно сокращение притока иностранного капитала в ОФЗ по мере сокращения объемов размещения. По нашим оценкам, чистый приток замедлился с $3,0 млрд в апреле до $2,6 млрд в мае.

Ключевые темы этой недели: торговые конфликты, ФРС, ПМЭФ. Ключевыми темами обсуждения глобальных рынков будут возможное введение тарифов США на импорт остальных китайских товаров, ответные мер Китая в торговой войне с США, включая расследование относительно FedEx, а также развития нового эпизода «торговых войн» США-Мексика.

В США внимание будет обращено на данные по заказам на товары длительного пользования (вт), общее состояние экономики США («Бежевая книга ФРС») и статистику по новым рабочим местам в мае (пт), число которых, вероятно, будет ниже значений апреля. Аналитики ING связывают последнее с ограниченностью предложения труда (уровень безработицы близок к минимумам), нежели слабости экономического роста, что может привлечь внимание ФРС с точки зрения перспектив роста доходов населения. На наш взгляд, состояние экономики США не требует снижения ставок, несмотря на то, что рынок присваивает 70%-ную вероятности снижения в сентябре. При этом мы допускаем, что эскалация торговых конфликтов остается фактором риска, что может в конечном итоге вынудить ФРС к смягчению политики.

Также заслуживает внимания заседание ЕЦБ (чт), где публикация деталей третьей программы предоставления банковских кредитов TLTRO и публикация обновленных макро прогнозов могут пролить свет на дальнейшие меры по стимулированию экономического роста ЕС. Председатель Китая Си Цзиньпин приедет в Россию с первым государственным визитом после его переизбрания в марте прошлого года (ср). Лидеры РФ и КНР подпишут около 30 соглашений, обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова и примут участие в работе ПМЭФ (чт).

На форуме также ожидается выступление главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной, которая, имея полную картину динамики инфляции в январе-мае 2019 года, может дать последние комментарии относительно сроков снижения ставки в преддверии очередного заседания совета директоров Банка России 14 июня. Последние заявления ЦБ предполагают возможность перехода к снижению ставки (7,75%) во 2 или 3 квартале 2019 года. Хотя ранее мы сомневались в возможности первого снижения ставки уже в июне, сильный приток нерезидентов в ОФЗ и более сильная динамика рубля в мае делают текущие заявления ЦБ более убедительными, что допускает снижение ключевой ставки в июне на 0,25 п.п. уже 14 июня при условии отсутствия негативных сюрпризов с финансовых рынков.