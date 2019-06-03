Во вторник, 4 июня, АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) должна опубликовать отчетность за 1 кв. 2019 г. по МСФО. На результатах скажется эффект от сделки по продаже контрольного пакета девелоперского подразделения «Лидер-Инвест» Группе Эталон (ETLN LI – без рекомендации). В частности, мы ожидаем, что консолидированная выручка Системы увеличится на 8% (здесь и далее – год к году) до 185 млрд руб. (2,8 млрд долл.), а OIBDA – на 3% до 61,0 млрд руб. (925 млн долл.) при рентабельности по OIBDA в 32,9% (снижение на 1,9 п.п.). Мы также прогнозируем чистую прибыль в размере 10,3 млрд руб. (156 млн долл.), что отразит разовый доход в связи со сделкой по продаже контроля в Лидер-Инвесте.

Ожидаем хороших результатов в лесопромышленном сегменте. Мы ожидаем, что группа «Сегежа» продемонстрирует рост выручки на 25% до 14,5 млрд руб. (220 млн долл.) и OIBDA на уровне 3,3 млрд руб. (50 млн долл.). В сельскохозяйственном подразделении мы ожидаем выручку и OIBDA на уровне 5,5 млрд руб. (83 млн долл.) и 600 млн руб. (9 млн долл.) соответственно. В сегменте электроэнергетики (БЭСК) мы прогнозируем выручку на уровне 5,3 млрд руб. (80 млн долл.) и OIBDA 1,7 млрд руб. (26 млн долл.), а в гостиничном бизнесе – выручку на уровне 985 млн руб. (15 млн долл.) и OIBDA в размере 48 млн руб. (1 млн долл.). Технологический дивизион «РТИ Системы», по нашей оценке, получит выручку 4,2 млрд руб. (64 млн долл.) и OIBDA 126 млн руб. (2 млн долл.) с учетом реклассификации активов в сфере микроэлектроники, передаваемых в СП с Ростехом.

Компания должна продолжить снижать долговую нагрузку на уровне корпоративного центра. Мы ожидаем, что основные операционные компании в портфеле Системы продолжат показывать достаточно устойчивые результаты в первом квартале 2019 г., и холдинг в целом будет двигаться в сторону выполнения задачи по снижению долговой нагрузки на уровне корпоративного центра. Наша рекомендация по акциям Системы в настоящий момент пересматривается.