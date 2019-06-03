В пятницу динамика ОФЗ повторяла динамику рубля. Утром рубль ослаб, и доходности ОФЗ выросли на 4–6 бп. Позже рынок на фоне укрепления рубля частично отыграл снижение, и по итогам дня доходности длинных выпусков выросли на 1–2 бп, среднесрочных и коротких – на 1–5 бп. Среди длинных бумаг самое значительное снижение показал ОФЗ-26228 (YTM 8,02), прибавивший в доходности 5 бп. Оборот торгов на Мосбирже сократился до 27,0 млрд руб., и самой активно торгуемой бумагой (7,1 млрд руб.) остался ОФЗ-26227 (YTM 7,67%). Облигации развивающихся стран восстанавливались – доходности их 10-летних выпусков снизились на 3–11 бп.

С точки зрения сравнительной стоимости нашим фаворитом на кривой остается ОФЗ-26226 (YTM 7,90%), который, по нашим оценкам, в терминах цены по-прежнему выглядит на 0,35 пп дешевле относительно кривой. В частности, стоит отметить, что он предлагает прибавку в доходности в размере 25 бп к ОФЗ-26223 (YTM 7,65%) при дюрации всего на 1,6 года больше. Помимо этого, текущая доходность ОФЗ-26226 (7,9%) является одной из самых высоких среди ОФЗ-ПД. Наш целевой уровень доходности ОФЗ-26226 составляет 7,70%.