Текущая ситуация позволяет предположить, что к концу года инфляция составит 4,5%, а не 4,7%, как мы прогнозировали ранее. Это дает нам основания прогнозировать, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ (14 июня) будет принято решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7,50%. Мы также полагаем, что будет пересмотрен инфляционный прогноз Банка России, который сейчас прогнозирует на 2019 год диапазон 4,7-5,2%. На наш взгляд, единственным крупным фактором риска для российской экономики сейчас является перспектива усиления волатильности на глобальных рынках. Впрочем, в этом случае негативные последствия, вероятно, смягчат бюджетное правило и высокий уровень номинальных процентных ставок в России.

Мы снизили наш прогноз инфляции на 2019 год с 4,7% до 4,5%. Прогноз был пересмотрен с учетом менее высоких, чем ожидалось, темпов роста потребительских цен в марте — апреле. Данные по темпам инфляции за май появятся лишь 6-7 июня, однако они едва ли будут противоречить сформировавшейся в марте — апреле тенденции, т. е. темпы инфляции, вероятнее всего, также будут сравнительно низкими. Соответственно, мы можем с достаточной уверенностью говорить о том, что дезинфляция продолжится.

В марте Банк России снизил свой инфляционный прогноз на 2019 год с 5,0-5,5% до 4,7-5,2%, обосновав это тем, что темпы роста цен на тот момент были ниже, чем ожидалось. Затем, в мае, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила о возможности нового снижения инфляционных прогнозов.

По итогам апрельского заседания совета директоров Центробанк заявил, что первого снижения ключевой процентной ставки можно ожидать во втором-третьем квартале. До этого регулятор говорил лишь, что ставка может быть снижена в течение 2019 года. Мы полагаем, что если на июньском заседании ЦБ снова пересмотрит свои инфляционные ожидания, это создаст предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки, поскольку ее уровень будет слишком высок для обновленного прогноза.

В минувший четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина снова заявила, что регулятор допускает возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем квартале. При этом она не дала прямого ответа на вопрос о том, не считает ли она, что в последнее время, на фоне вялой макроэкономической динамики и снижения темпов инфляции, снижение ставки стало более вероятным, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



