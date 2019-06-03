Суверенные еврооблигации РФ в пятницу не смогли отыграть падение доходности UST10 из-за обвала цен на нефть. В пятницу на рынках вновь возросла напряженность из-за торговых войн, что в очередной раз вызвало значительное падение доходности UST10 утром. В течение дня она держалась вблизи уровня 2,17%, а уже после завершения торгов в РФ упала до 2,12%, то есть за неделю падение доходности UST10 составило примерно 19 б.п. Цены на нефть также снижались из-за общего падения спроса на рисковые активы. Нефтяные котировки опустились до 64,5 долл./барр., за неделю падение составило почти 7%. Спреды евробондов ЕМ из-за негативных настроений на рынке расширялись, но все же благодаря сильному снижению доходности UST10 в пятницу большинству бумаг развивающихся рынков удалось подорожать, а за неделю их доходности в среднем опустились на 5 б.п. Российские же еврооблигации в пятницу, напротив, незначительно снизились в цене, что стало реакцией на падение нефтяных котировок. А за неделю суверенная кривая опустилась всего на 2 б.п. Таким образом, российские суверенные евробонды за неделю показали результаты хуже, чем аналоги. Их z-спреды расширились примерно на 15 б.п., а спреды длинных бумаг находятся вблизи максимумов с начала года. Такие изменения выглядели вполне оправданно, учитывая падение цен на нефть и слишком сильную динамику в предыдущие недели. Пока напряженность на рынке сохраняется, а доходность UST10 снижается, российские бумаги могут продолжить показывать незначительный рост, а их спреды – расширяться.

Евробонды Полюса продемонстрировали лучшие результаты по итогам недели. В корпоративном сегменте как в пятницу, так и по итогам недели изменения котировок по большей части были минимальными. В нефтегазовом секторе, несмотря на падение цен на нефть, котировки практически всех бумаг в пятницу были стабильны. По итогам недели стоит выделить лишь длинные выпуски Газпрома, подорожавшие на 0,3 п.п. Бумаги госбанков показывали незначительное снижение котировок, при этом как в пятницу, так и по итогам недели хуже рынка смотрелись суборды ВТБ – за неделю они подешевели на 0,3–0,7 п.п. В металлургическом секторе в пятницу евробонды торговались нейтрально, при этом по итогам недели лидером стали бумаги Полюса – плюс 0,4–0,7 п.п. от номинала. Также по итогам недели можно выделить выпуск EUCHEM’24 (YTM 4,8%) – плюс 0,3 п.п., а также бумаги Global Ports – плюс 0,2 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон неоднозначный: доходность UST10 опустилась уже до 2,08%, что может оказать поддержку евробондам, даже несмотря на динамику цен на нефть, которые сейчас находятся на уровне 61 долл./барр. Азиатские рынки – в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.