В мае ситуация в ограночной отрасли и в области розничной торговли ювелирными изделиями осталась слабой, негативно отразившись на продажах необработанных алмазов. Сокращение товарных запасов розничными продавцами ювелирных изделий уже начинает сказываться на ситуации в индийской ограночной отрасли, способствуя снижению цен и объемов экспорта обработанных камней. Между тем последние результаты розничных продаж бриллиантовых ювелирных изделий в США и Большом Китае указывают на то, что в ближайшие месяцы спад может только ускориться.

Снижение продаж необработанных алмазов в 1к19; 2к19 едва ли будет намного лучше. В мае никаких изменений к лучшему в ситуации на мировом рынке алмазов не произошло. Алроса отчиталась о падении продаж в апреле на 20% г/г (против 10%-го роста в рамках 3-го апрельского цикла продаж De Beers), в то время как 4-й цикл продаж De Beers показал 25%-е снижение год к году. В целом за период с начала года продажи алмазов добывающими компаниями упали на 27% г/г, что стало результатом снижения как цен, так и объемов реализации. В то время как Алроса ожидает улучшения ситуации во 2п19, указывая на сокращение запасов алмазов у огранщиков и имеющиеся у них проблемы с финансированием в 1п19, De Beers в качестве основных причин слабых показателей мая называет макроэкономическую неопределенность и закрытие ограночных предприятий в Индии. Основываясь на имеющихся на сегодняшний день данных Алросы и De Beers, мы сомневаемся, что по итогам 2к19 Алросе удастся уложиться в прогнозируемое менеджментом снижение продаж (-6% г/г, до 994 млн долл.).

Ухудшение ситуации в индийской ограночной отрасли в апреле. Согласно опубликованной в мае статистике за март и апрель, финансовая ситуация в индийской ограночной отрасли еще больше ухудшилась. Так, если в феврале–марте темпы снижения экспорта обработанных алмазов в стоимостном выражении стабилизировались в районе 2–3% г/г, то в апреле они составили уже —17% г/г (оказавшись при этом на 6% ниже среднего апрельского уровня за последние три года). Правда, одновременно замедлилось падение импорта необработанных алмазов (до 6% против более чем 20% в феврале–марте). Однако, учитывая низкий спрос на обработанные камни, можно предположить, что существенного улучшения в плане роста объемов импорта алмазов в летние месяцы не произойдет.

Снижение цен на обработанные алмазы говорит о фундаментальной слабости рынка. Хотя индекс цен на бриллианты PolishedPrices.com немного вырос по сравнению с началом года, цены бюллетеня Rapaport Diamond Report продолжают падать. Так, в мае они в среднем упали на 3 пп (камни весом в 1 карат подешевели немного меньше остальных).

Сокращение товарных запасов у продавцов готовой продукции может ускориться. В 4к18 срок оборачиваемости товарных запасов у крупнейших мировых продавцов ювелирных изделий из бриллиантов превысил обычный уровень на девять дней (или на 6%), что говорит о том, что продавцы бриллиантовых украшений в США и Китае начали их сокращать. Низкие показатели продаж ювелирных изделий в США, а также Китае и Гонконге в первые два месяца 2019 г. указывают на вероятность дальнейшего замедления оборачиваемости запасов и ускорения их сокращения, а следовательно, и на вероятность снижения спроса на бриллианты.

Главные темы июня. Финансовые результаты американских ритейлеров Tiffany и Signet за 1к19, представляющие интерес прежде всего с точки зрения оборачиваемости товарных запасов.