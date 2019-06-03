Сегодня утром мировые рынки акций и цены на нефть продолжают идти вниз, тогда как гособлигации и золото, имеющие статус защитных активов, торгуются выше, т. к. восприятие рисков, по всей видимости, продолжит ухудшаться.

По итогам майских событий на фронтах торговой войны возникает следующий вопрос: будут ли мировые центробанки (и прежде всего ФРС США) более явно смягчать денежно-кредитную политику. На наш взгляд, помимо дополнительных пошлин на китайский импорт объемом $300 млрд еще одним фактором, который способен вызвать дальнейшее снижение цен на нефть и фондовых рынков, может стать отсутствие мягкой риторики со стороны ФРС США (указывающей на вероятность снижения процентных ставок) и соответствующих действий.

В центре внимания инвесторов — предварительные оценки Reuters и Bloomberg по добыче нефти в странах ОПЕК в мае: выход этих данных может оказать умеренную поддержку нефтяным котировкам. В США на этой неделе ожидается публикация макростатистики, которая может повлиять на настрой глобальных рынков, в том числе отчета ADP по занятости и Бежевой книги Федрезерва (в среду), а также данных по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (в пятницу).

Мы ожидаем, что котировки Брент сегодня сдвинутся к $60/барр., в этом случае ближайшим уровнем технической поддержки будет отметка $58,62/барр. (соответствует коррекции Фибоначчи 23,6% относительно октябрьских максимумов), говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.