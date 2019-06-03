С фундаментальной точки зрения июнь обещает быть очень интересным для мировых рынков месяцем. Основные события придутся на его завершение, когда пройдет саммит Большой двадцатки, на котором, как ожидается, встретятся лидеры США и Китая. Ранее предполагалось, что страны на саммите заключат торговое соглашение, но теперь подобная перспектива находится под вопросом. Кроме того, внимание теперь сосредоточится на торговых отношениях США и Мексики.

Также в конце июня пройдет долгожданное заседание ОПЕК+, на котором определится судьба сделки по сокращению нефтедобычи во втором полугодии этого года. На данный момент нефтедобывающие страны не выработали консенсус-мнения и на их решение может повлиять недавний обвал нефтяных цен. При текущей ситуации наращивание предложения выглядит не самым оптимальным решением, в связи с чем страны вполне могут продолжить ограничивать добычу, вопрос только – в каком объеме.

Июнь также отметится заседаниями центральных банков – ЕЦБ (6 июня), Банка России (14 июня) и ФРС (19 июня). При текущих макроэкономических условиях от регуляторов ждут как минимумов намеков на смягчение денежно-кредитных условий, что может оказать поддержку фондовым настроениям и надавить на национальные валюты. ЦБ РФ и вовсе может снизить процентную ставку с 7,75% до 7,5%.

Наконец, июнь будет характеризоваться для российских фондовых площадок большим числом дивидендных отсечек и соответствующим падением акций отдельных компаний, которые спровоцируют дополнительную волатильность и надавят на рынок. В мае индексы РФ и рубль показали удивительную устойчивость к внешнему негативу, но если пессимизм на зарубежных площадках сохранится, а внутренние драйверы роста будут утеряны, несложно предугадать фиксацию прибыли и на отечественных рынках. Фиксировать прибыль по российскому рынку стоит при преодолении указанных выше ключевых поддержек по основным индексам, а также в зависимости от отдельных корпоративных историй. Пока же основной тренд на биржах РФ остается восходящим, а вот рубль находится на грани перехода к более заметному снижению.