Июнь обещает быть очень интересным для мировых рынков месяцем
С фундаментальной точки зрения июнь обещает быть очень интересным для мировых рынков месяцем. Основные события придутся на его завершение, когда пройдет саммит Большой двадцатки, на котором, как ожидается, встретятся лидеры США и Китая. Ранее предполагалось, что страны на саммите заключат торговое соглашение, но теперь подобная перспектива находится под вопросом. Кроме того, внимание теперь сосредоточится на торговых отношениях США и Мексики.
Также в конце июня пройдет долгожданное заседание ОПЕК+, на котором определится судьба сделки по сокращению нефтедобычи во втором полугодии этого года. На данный момент нефтедобывающие страны не выработали консенсус-мнения и на их решение может повлиять недавний обвал нефтяных цен. При текущей ситуации наращивание предложения выглядит не самым оптимальным решением, в связи с чем страны вполне могут продолжить ограничивать добычу, вопрос только – в каком объеме.
Июнь также отметится заседаниями центральных банков – ЕЦБ (6 июня), Банка России (14 июня) и ФРС (19 июня). При текущих макроэкономических условиях от регуляторов ждут как минимумов намеков на смягчение денежно-кредитных условий, что может оказать поддержку фондовым настроениям и надавить на национальные валюты. ЦБ РФ и вовсе может снизить процентную ставку с 7,75% до 7,5%.
Наконец, июнь будет характеризоваться для российских фондовых площадок большим числом дивидендных отсечек и соответствующим падением акций отдельных компаний, которые спровоцируют дополнительную волатильность и надавят на рынок. В мае индексы РФ и рубль показали удивительную устойчивость к внешнему негативу, но если пессимизм на зарубежных площадках сохранится, а внутренние драйверы роста будут утеряны, несложно предугадать фиксацию прибыли и на отечественных рынках. Фиксировать прибыль по российскому рынку стоит при преодолении указанных выше ключевых поддержек по основным индексам, а также в зависимости от отдельных корпоративных историй. Пока же основной тренд на биржах РФ остается восходящим, а вот рубль находится на грани перехода к более заметному снижению.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190603/830033806.html