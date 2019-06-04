Российский рынок начал неделю с отрицательной динамики на негативном внешнем фоне, слабой нефтяной тенденции. Однако уже на втором часу торгов индекс МосБиржи закрыл утреннюю просадку и ускорил рост. Причиной оптимистичной динамики рынка, как было не раз за последние несколько недель, стали акции Газпрома. Эта бумага вчера в моменте прибавляла более 15%, став самой дорогой публичной компанией в России, обогнав Сбербанк. Учитывая вес Газпрома в индексе порядка 16-17%, он обеспечил почти 2% роста всего индекса. Объем торгов оказался близким к рекордам – 98 млрд руб.

Ясного ориентира по целям индекса МосБиржи нет. Котировки стремительно обновляют исторические максимумы день за днем. Несмотря на то, что кажется, что после такого однодневного роста должна последовать значительная коррекция, с точки зрения технической картины нередко бывает и довольно скромная сессия с небольшим диапазоном торгов. В зависимости от ее формата, через несколько дней можно будет судить о формировании локального максимума. В целом же, учитывая, что с начала года российский рынок в рублевом выражении прибавил 15,7%, в перспективе нескольких дней шансы на коррекцию к 2670-2680 считаю высокими. В долгосрочной перспективе динамика фондового рынка отражает рост ВВП. Но за I кв. рост ВВП РФ оказался равным 0,5% г/г, инфляция 4-5% г/г.

Особенность нашего рынка по части нескольких акций с высокой долей в индексе привела к тотальной раскорреляции нефти в рублях и индекса МосБиржи. Ранее эта пара показывала относительно слаженную тенденцию по простой причине. Основа индекса – нефтегазовые компании. Выше стоимость нефти в рублях – выше доходы этих компаний. Даже напрямую не зависящий от нефти Сбербанк неплохо коррелирует с нефтью в рублях на фоне высокой зависимости от энергоносителей бюджета и экономики в целом. Высокая доля акции в глобальных индексах на Россию также играет важную роль.

Из сложившейся ситуации есть два выхода. Резкое восстановление нефти, или коррекция российского рынка даже без большого участия Газпрома, а на фоне других зависимых от сырья компаний.

Отметим вчерашние данные по активности в производственном секторе услуг, которые показали ее снижение, впервые с августа 2018 г. Индекс PMI опустился ниже пограничного значения 50 п. до отметки 49,8 п. Экспортные заказы снижались четыре месяца из последних пяти. Выпуск производственных компаний замедлился.

Впрочем, не стоит забывать, что и Газпром в значительной степени зависит от цен на энергоносители. Вместе с падением цен на нефть аналогичную динамику показывают и цены на газ. Соответствующий фьючерс на американской площадке вчера просел еще глубже в область минимумов ноября 2016 г. Слабая ценовая конъюнктура, возможно стала причиной итогового снижения акций Новатэка, которые в начале торговой сессии также активно оказывали индексу поддержку. Ранее мы отмечали, что все существенные факторы роста производства СПГ Новатэка уже в цене.

Вчерашний взлет Газпрома можно было бы назвать закономерной переоценкой компании на фоне высоких дивидендов по итогам 2018 г., ожидание изменения дивполитики, ожидания ввода новых проектов. Ведомости пишут, что акции могли вырасти на слухах об отставке Миллера, но подтвердить эту информацию не представляется возможным. Да и говорить о явном позитиве от этого фактора нет оснований. Также локальную поддержку оказали данные по экспорту Газпрома в дальнее зарубежье, который сократился в январе – мае на 6,6%, против падения на 8,4% в январе-апреле. Иными словами, экспорт продолжает медленно восстанавливаться после значительной просадки в начале года.

Однако сам характер вчерашнего движения указывает на массовое закрытие коротких позиций, что и спровоцировало обновление максимума 2011 г. За месяц акции Газпрома выросли более чем на 40%. Очевидно, для непрофессиональных инвесторов такой рост бумаги из первого эшелона казался излишним, росли короткие позиции. К примеру на 8 мая коротких позиций во фьючерсе на Газпром у физлиц было открыто 59 тыс. против 122 тыс. длинных. На 31 мая, перед стремительным ростом было открыто 198 тыс. коротких против 132 тыс. длинных. А по состоянию на сегодня коротких позиции осталось уже 137 тыс.

Конечно, закрытие коротких позиций по фьючерсам не объясняет в полной мере рост объема торгов по акции до рекордных 51 млрд руб., но это косвенный признак того, что в результате злоупотребления рисками по рынку прокатилась волна маржинколов.

Поддержали рост российского рынка вчера и акции Сбербанка. Явной корпоративной причины не было. Общее позитивное настроение инвесторов в российские бумаги было обусловлено заявлением властей о том, что они хотели бы видеть Майкла Калви (глава Barring Vostok) в числе гостей ПМЭФ 2019 г. Форум состоится в конце этой недели. Традиционно к этому периоду компании объявляют о крупных отраслевых сделках. Расширение сотрудничества с зарубежными инвесторами было бы позитивным моментом для инвестиционного климата РФ.

Российские власти вчера проводили встречу с партнерами, получающими сырье по нефтепроводу «Дружба». Конкретные суммы компенсации за загрязнение нефти не обсуждались. Оценку компенсации будут производить каждая пара продавец-покупатель. Возместить итоговый ущерб обещает Транснефть. Акции вчера просели на 0,8%.

Акции Магнита выросли вчера на 2,98%. Одной из причин могла оказаться публикация годового отчета компании, где ритейлер раскрыл подробности видения себя в формате представленной ранее новой стратегии. Но справедливости ради стоит отметить, что росли вчера и другие представители сектора. X5Retail прибавила 4,55%. Отчасти это может быть реакция на ожидаемое сохранение высоких темпов инфляции на фоне удорожания топлива.

Акции АФК системы выросли на 1,3% перед сегодняшней публикацией отчета за I кв. 2019 г. В фокусе инвесторов кроме всего прочего будет показатель долга и долговой нагрузки. В свою очередь Московская Биржа сегодня представит данные об объеме торгов за май. По крайней мере в секторе фондового рынка можно было бы ожидать некое оживление по сравнению с маем 2018 г.

Нефть вчера демонстрировала негативную динамику на фоне рисков торговых войн и замедления глобальной экономики. Добыча в США держится на рекордных 12,3 млн б/с, буровая активность за неделю немного подросла. Но сегодня утром котировки Brent пытались перейти к небольшому плюсу на фоне сообщений о сокращении добычи в С. Аравии в мае сильнее, чем того требуют квоты сделки ОПЕК+ 2.0. Участники сделки склоняются к ее продлению на следующий квартал без существенных изменений.

В целом внешний фон сегодня можно назвать слегка негативным. В США в технологический сектор подвергся распродажам на фоне инициативы сластей США провести антимонопольное расследование в отношении Facebook, Amazon, Apple и Google в части злоупотребления своим положением на рынке.

Слабые данные по деловой активности в производственном секторе США также не оказали никакой поддержки. Индекс PMI в мае опустился с 52,8 п. до 52,1 п., ниже ожиданий рынка. Впрочем, такая тенденция не удивительна, ведь экономическая активность в последнее десятилетие еще сильнее стала зависеть от активности торговой. Решение американо-китайского торгового спора, очевидно еще далеко от разрешения.

Внешний фон сегодня с утра слегка негативный. Американские площадки в пятницу не показали единой динамики. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на негативной территории. Фьючерсы на S&P растет на 0,05%, нефть Brent в минусе на 0,4%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет ниже закрытия понедельника. Индекс РТС утром также окажется под давлением.