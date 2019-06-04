Рост ожиданий снижения ставки ФРС позитивен для валют EM
Рост ожиданий снижения ставки ФРС позитивен для валют EM
На глобальном валютном рынке вчерашний торговый день был отмечен заметным ослаблением американской валюты против валют развитых стран – индекс доллара (DXY) опустился в район 97,10 пунктов (минимумы за три недели). Участники рынка все с большей уверенностью ожидают снижения ставки Федрезерва, и вчерашние комментарии представителя FOMC Дж.Булларда, поддерживающие данную идею, придают дополнительной уверенности. На текущий момент фьючерсы на ставку отражают почти 98% вероятность снижения ставки ФРС до конца года, и с вероятностью в 61% участники рынка оценивают возможность ее снижения уже на июльском заседании.
Валюты развивающихся стран также смогли перехватить часть позитива от ослабления доллара, и индекс валют EM (MSCI Emerging market currency index) вернулся выше отметки в 1620 пунктов. Российский рубль по итогам дня прибавил скромные 0,1%, однако необходимо учитывать, что все это происходило на заметном снижении нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent опустились к отметке в 61 долл/барр.).
В целом отсутствие высокой корреляции между динамикой российской валюты и нефтяными котировками – это полноценный тренд последних нескольких кварталов. В среднесрочной перспективе снижение нефтяных цен обусловит еще более выраженное сезонное сокращение сальдо текущего счета, но частично это будет компенсировано уменьшением покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила в следующий месяц. Таким образом, негативный эффект от снижения нефтяных цен для рубля носит умеренный характер. На ближайшие дни в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон в 65-66 руб/долл.
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