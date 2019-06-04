Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0.2-0.3%, вблизи отметки 2725 п. В качестве поддержек выступят уровни 2710, 2700 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2740, 2750 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее коррекционное отступление к отметкам 2710, 2700 п.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое косвенное влияние на локальный рынок акций также может оказать публикация апрельской статистики по изменению объема промышленных заказов в США (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+2.42%) и РТС (+2.19%) завершили торги с необычно сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они легко преодолели свой заметный утренний спад, а затем пошли намного выше. Локальный рынок акций продолжает удивлять своей позитивной динамикой, которая развивается вопреки обвальному падению стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. С середины прошлой недели они потеряли в цене около $9 или порядка 13%. Необходимо учитывать указанный негативный фактор и быть готовым к тому, что после охлаждения текущей необоснованной эйфории индекс МосБиржи может достаточно сильно откатиться от свежего исторического максимума.

Среди значимых внешнеполитических событий стоит отметить появившуюся в СМИ информацию о том, что ЕС планирует продлить действующие санкции в отношении РФ до 23 июня 2020 года. Речь идет про пакет ограничительных мер, связанных с присоединением к России Крыма и Севастополя. Указанную новость стоит трактовать как нейтральный сигнал. Явным негативом для российских фондовых индексов стало бы лишь существенное дальнейшее ужесточение внешних санкций.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 22 п. или около 1.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим приростом в очередной раз выделились акции Газпром (GAZP RM, +9.49%). Внутри дня их повышение достигало 17%. Таким образом, эти бумаги продолжили свое сильное месячное удорожание перед назначенным на сегодня заседанием правления газовой монополии. Интерес к ним подстегнули неподтвержденные слухи о том, что в ходе указанного мероприятия глава эмитента может сообщить о своей отставке. Как мы видим, этих слухов оказалось достаточно для того, чтобы заметно сдвинуть стоимость указанных акций и стимулировать в них волну массового закрытия «коротких» позиций.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, +3.20%) продолжили отыгрывать недавнее известие о том, что совет директоров эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату годовых дивидендов в размере 2.6877 руб. на акцию. Таким образом, их годовая дивидендная доходность может составить порядка 2.8% от текущей стоимости. Это стоит оценивать как позитив с учетом того, что по итогам минувшего года Группа «Аэрофлот» сократила свою рублевую прибыль по МСФО на 75.2%.

В качестве ближайшего значимого уровня сопротивления для акций «Аэрофлота» выступает отметка 100 руб. В случае ее успешного преодоления в указанных бумагах сформируется технический сигнал в пользу дальнейшей среднесрочной игры на повышение. Явным позитивом для указанных акций также выступает недавнее сильное падение нефтяных котировок. Не секрет, что основной вклад в ухудшение годового финансового результата «Аэрофлота» внес именно рост стоимости авиационного топлива.

Бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, —0.84%) сильно отстали от ушедшего далеко вперед рынка. Вчера стало известно, что компания-эмитент, Минэнерго РФ и зарубежные покупатели российской нефти начали обсуждать «финансовые аспекты», связанные с загрязнением сети магистральных трубопроводов «Дружба». Речь пока идет лишь об определении общих принципов урегулирования убытков заинтересованных сторон. На их основе будут приниматься решения о компенсациях для конкретных компаний. Между тем, откачка загрязненной нефти из экспортного трубопровода все еще продолжается.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, —0.27%), Новатэк (NVTK RM, —0.15%), Yandex clA (YNDX RM, —0.75%), ИнтерРао (IRAO RM, —0.36%), Россети-ао (RSTI RM, —2.22%), Россети-ап (RSTIP RM, —2.61%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.9%. Японский Nikkei225 потерял 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым понижением. Вместе с тем, необходимо учитывать, что в последние торговые дни локальный рынок акций демонстрирует явную независимость от состояния внешнего фона.