Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились без единой динамики основных индексов. В существенном минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq, который потерял 1,6%. Давление на сектор высоких технологий оказали слухи относительно возможного расследования в отношении Alphabet, Facebook и Amazon по вопросу нарушения антимонопольного законодательства. Настроения на рынке в целом сохранялись тревожные ввиду опасности разгара торговых войн. Статистика также показала замедление темпов роста активности в производственном секторе США в мае.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1% в рамках коррекции. Представитель ФРС Джеймс Буллард накануне дал понять, что снижение процентных ставок в стране в ближайшей перспективе может быть оправданным, что оказало локальную поддержку настроениям.

Торги в Европе завершились увеличением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 0,1%. На биржах Китая индексы снижаются в пределах 1%. Видимых драйверов для роста у рынков все еще нет.

Нефтяные фьючерсы утром теряют около 0,5% после снижения накануне. В понедельник котировки, однако, отступили от минимумов дня (район 60,50 долл для Brent и 52 долл для WTI), недалеко от которых расположены нижние полосы Боллинджера недельного графика. Инвесторы по-прежнему сосредоточены на опасениях замедления мирового спроса на нефть, хотя министр энергетики Саудовской Аравии заявил о намерении поддерживать стабильность рынка после июня и необходимости сокращения завышенных запасов нефти и нефтепродуктов – благоприятный сигнал перед заседанием ОПЕК+ в конце месяца.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги уверенным повышением, недалеко от исторического максимума 2743 пунктов и пика текущего года 1323 пункта соответственно. Ближайшей важной поддержкой для рублевого индекса выступает уровень 2675 пунктов, а для РТС – 1295 пунктов. Индекс Мосбиржи как на дневном, так и на недельном графике выглядит перекупленным, в то время как РТС немного отстает в росте ввиду слабости рубля.

Рубль в понедельник немного укрепился против доллара и ослаб к евро. Пара доллар/рубль отступила вниз от максимумов мая, расположенных в районе 65,60 руб, преодоление которых поставит следующей целью роста отметку 66 руб. Пара евро/рубль стремилась к максимуму мая, в район 73,66 руб, недалеко от которого завершила торги. На данный момент технические отметки все еще сдерживают рубль от более существенного падения.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под локальным давлением со стороны внешнего фона. Основную опасность в ближайшие дни, однако, представляет возможная фиксация прибыли по отдельным акциям после недавнего бурного роста, которая может увести вниз весь рынок. Во вторник условий для сильного коррекционного снижения не складывается, но если акции-“тяжеловесы” серьезно просядут, имеет смысл также зафиксировать хотя бы часть прибыли.