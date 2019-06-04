По итогам торгов 3 июня индекс МосБиржи вырос на 2,42% до 2729,93 п., а РТС — на 2,19% до 1315,22 п. Внешний фон намекал на то, что день должен был сложиться неудачно для отечественных акций. Однако всё получилось с точностью наоборот. «Газпром» подорожал на 9,49%. Газовая компания остаётся одной из самых недооценённых на российском рынке. Особенно это становится справедливым, если предположить сценарий изменения дивидендной политики в течение 3-х лет и доведения выплат до 50% от прибыли по МСФО. Вряд ли в мире существуют более привлекательные аналоги. Вместе с «Газпромом» вверх рванули бумаги Сбербанка, который подорожал на 2,88%. Благодаря этим двум тяжеловесам индекс МосБиржи зафиксировал новый рекорд на отметке 2743 пункта. В лидерах дня также оказались бумаги X5 Retail Group (+4,55%), «Аэрофлот» (+3,2%), «Магнит» (+2,98%), привилегированные Сбербанк (+2,82%) и «ТГК-1» (+1,83%). Аутсайдерами дня стали «Россети» (-2,22%), «Лента» (-1,75%), En+ (-1,2%), «ЛСР» (-1,18%) и «РусАл» (-0,99%). Активность оказалось крайне высокой и к закрытию торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 97,976 млрд рублей.

Рубль, по большей части, игнорировал слабость нефти, что может быть связано с интересом нерезидентов к российским акциям. «Газпром» остаётся одной из лучших историй по дивидендам и ожиданиям роста капитализации в среднесрочной перспективе. Кроме того, валюты сырьевых стран демонстрировали существенное укрепление против доллара США от 0,5% в CAD до 0,8% в NZD. Минфин продолжает рассчитывать на повышенный спрос инвесторов на ОФЗ. С 5 июня инвесторам будут доступны ОФЗ-ПД новых выпусков 26229 с погашением 12 ноября 2026 года в объёме 450 млрд рублей по номиналу и 26230 с погашением 16 марта 2039 года в объёме 300 млрд рублей по номиналу. Министр экономического развития М. Орешкин встречался с президентом и высказал предположение, что рост ВВП страны может превысить 1,3% по итогам текущего года. С другой стороны, текущие данные пока не способствуют столь оптимистичным ожиданиям. Индекс PMI в обрабатывающих отраслях РФ упал в мае до 49,8 п. с 51,8 п. в апреле. Впрочем, рубль пока слабо реагирует на макроэкономическую статистику, так как у него есть более мощные факторы в виде высокодоходных ОФЗ и привлекательных историй на рынке акций.

Американский рынок продолжил распродажи. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам падала до 2,07%. На рынке сохраняется инверсия кривой доходности. То есть доходность по 2-х летним бумагам остаётся выше, чем по 10-летним, что продолжают рассматривать в качестве предсказателя рецессии. Наиболее активно распродажи проходили в бумагах высокотехнологичных компаний. В частности, Wall Street Journal пишет о том, что Минюст США планирует расследовать возможное нарушение антимонопольного законодательства компанией Alphabet (-6,12%), которая является материнской для Google. Reuters также сообщает, что в Минюсте уже разбирают дело по аналогичным вопросам для Apple (-1,01%). В центре внимания также могут оказаться Amazon (-4,64%) и Facebook (-7,51%). Статистика по американской экономике также способствовала проявлению осторожности. Индекс ISM в производственной сфере снизился в мае до 52,1 п. с 52,8 п. в апреле. Индекс PMI в производственной сфере от Markit упал до 50,5 п. По итогам дня DJIA вырос на 0,02% до 24819,78 п., S&P 500 снизился на 0,28% до 2744,45 п., а NASDAQ обвалился на 1,61% до 7333,02 п.

Доллар США остаётся под небольшим давлением. Глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард заявил о том, что, возможно, в скором времени будет объявлено о необходимости снизить ставку на фоне рисков, создаваемых торговой войной, и низкой инфляции. Меж тем Резервный банк Австралии снизил ставку на 25 базисных пунктов до 1,25%. На этом фоне австралийский S&P/ASX 200 торговался в плюсе в отличие от большинства азиатских индексов, которые находились преимущественно в минусе. Пессимизм в Азии сохраняется, так как США и Китай пока никоим образом не демонстрируют готовность к возобновлению торговых переговоров. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20371,40 п. (-0,19%), Hang Seng — 26748,47 п. (-0,54%), Shanghai Composite — 2864,96 п. (-0,87%).

Нефть остаётся под давлением. В Норвегии удалось избежать забастовки благодаря тому, что работники нефтяной отрасли приняли условия повышения оплаты труда. Все больше экономик указывают на замедление. Рост ВВП Ю. Кореи в I квартале оказался отрицательным, составив —0,4%. Саудовская Аравия заявляет, что в OPEC+ появляется консенсус относительно необходимости продлить действие соглашения по ограничению добычи, чтобы продолжить балансировку рынка. К 9:00 мск Brent — $61,04 (-0,39%), WTI — $53,16 (-0,17%), золото — $1329,7 (+0,14%), медь — $5847,78 (+0,09%), никель — $11880 (+0,02%).

Индекс доллара подрастал на 0,01% до 97,15 п. Доходность по 10-летним казначейским бумагам США выросла до 2,1%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,125 (+0,1%), GBP-USD — $1,267 (+0,07%), USD-JPY – 107,9 (-0,14%).

Внешний фон нельзя назвать однозначно негативным. Большинство рынков Азии снижается, как и контракты нефти, но металлы уже дорожают, а в сырьевых валютах относительно спокойная динамика. Кроме того, доллар оказался под давлением против основных конкурентов из-за повышения вероятности снижения ставки ФРС. В этих условиях высокая доходность рубля будет защищать его от ослабления, хотя нефть может говорить об обратном. Схожая история с российским рынком акций. Его доходность по сравнению с аналогами заметно выше, что и продолжает поддерживать интерес к бумагам.