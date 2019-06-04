Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся в отсутствие сильных сигналов. Риски торговых войн продолжат оказывать давление на стоимость рисковых активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов с понижением на 0,2-0,3% вблизи отметки 2725 по индексу Мосбиржи, в качестве поддержек выступят уровни 2710 и 2700, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2740 и 2750, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Фактор торговых войн остается сдерживающим для спроса на риск, оставляя в силе сомнения в устойчивости роста на мировых рынках акций, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация курса вблизи отметки 65,5 по паре доллар-рубль, оценил он.

Прогноз по курсу пары USD/RUB на сегодня 65,15– 65,95, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах в основном снизились — на 0,3-1,6% индекс NASDAQ потерял 1,6% на фоне распродаж из-за рисков увеличения госрегулирования в технологическом секторе.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались в пределах 0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижались — в пределах 1%, японский Nikkei 225 — на 0,01%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1%.

Стоимость нефти снижается к уровням предыдущего закрытия на 0,8% — до 60,81 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро растет до 1,1255 доллара против 1,1244 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в понедельник ощутимо вырос и обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи – выше 2700 пунктов и поднялся выше 1300 по РТС, локомотивом опять выступили акции "Газпрома", вышедшего на первое место в РФ по капитализации.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился на 2,42% — до 2729,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,19% до 1315,22 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в течение дня индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на уровне 2743,81, РТС поднимался до 1323,06 – максимума с февраля 2018 года.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 9 копеек — до 65,34 рубля, евро — вырос на 43 копейки, до 73,47 рубля.