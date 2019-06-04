Минфин анонсировал выпуск двух новых серий ОФЗ
Вчера Минфин анонсировал выпуск двух новых серий ОФЗ 26229 (ноябрь 2025, 450 млрд руб.) и 26230 (март 2039, 300 млрд руб.), пообещав приступить к их продаже на первичном рынке, исходя из рыночной конъюнктуры. Короткий выпуск – это во многом оправданный выбор, однако длинный бенчмарк может превзойти ожидания участников рынка и потребовать дополнительной премии. Тем более, смещенные предпочтения инвесторов в пользу наиболее ликвидных бумаг и достаточная гибкость Минфина относительно темпов размещения бумаг во 2п’19 могут привести к позитивной переоценке размещенных бумаг.
Несмотря на то, что вторичный рынок относительно устойчив (+1-2 бп на среднем и дальнем участке суверенной кривой) вопреки коррекционной динамике рубля с середины прошлой недели (65.3, +0.9%), завтрашние аукционы Министерства по нашим ожиданиям позволят предложить лишь один новый выпуск. Логичнее, если это будет 6-летняя серия ОФЗ 26229 (ориентир доходности в интервале 7.80-7.85%), а пару ей составит ОФЗ 26225 (май 2034, 8.13%).
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