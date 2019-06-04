На глобальных площадках наблюдается восстановление валют развивающихся стран в паре с долларом после публикации статистики по деловой активности в США.

Вчера был опубликован американский индекс ISM в производственном секторе за май, который оказался существенно хуже ожиданий рынка (52.1 vs 53.0), в результате чего доллар США испытал на себе давление.

Кроме того, глава ФРБ Сент-Луиса Д. Буллард накануне заявил о том, что ФРС, вероятно, придется снизить ключевую ставку в ответ на риски, связанные с эскалацией торговой войны между США и КНР. На этом фоне вероятность снижения ставки американским регулятором в июле, исходя из рынка фьючерсов, выросла до 63%, а вероятность ее снижения в конце года уже достигает практически 100%. Пара EURUSD в моменте 1.127.

Отметим, что перед вероятным снижением ключевой ставки в США европейская валюта может продемонстрировать сильную динамику.

Тем не менее, сегодня в первой половине дня риски для евро смещены в сторону ослабления на фоне публикации инфляции по еврозоне за май. Напомним, что в апреле базовый индекс цен в ЕС составил 1.3% г/г, приблизившись к прогнозу ЕЦБ, однако ускорение цен было во многом связано со смещением пасхальных праздников в Европе в текущем году, поэтому по итогам мая базовая инфляция, скорее всего, вернется на уровни ниже 1% г/г, что окажет давление на евро. Тем не менее, если в ходе сегодняшнего выступления главы ФРС Д. Пауэлла в 16.45 (мск) рынки получат новые сигналы в отношении более мягкой политики американского регулятора, европейская валюта отыграет часть позиций.