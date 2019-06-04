Банки вчера нарастили задолженность по репо под залог ОФЗ. Мы уже отмечали, что в этот раз банки подошли к концу периода усреднения с дефицитом ликвидности. Чтобы выполнить регуляторные требования, кредитные организации вчера полностью выбрали лимит по однодневному репо под залог ОФЗ (400 млрд руб.), за день задолженность по этому инструменту выросла на 184 млрд руб. Сегодня спрос на ликвидность сохранится, и вполне вероятно, что лимит на сегодняшнем аукционе репо под залог ОФЗ вновь будет полностью выбран. Сейчас уровень корсчетов по банковской системе достаточный, но сохраняется неясность относительно равномерности распределения ликвидности. Так, ряд банков, вероятно, по-прежнему испытывает нехватку средств, так что они сегодня могут активно наращивать объем привлекаемых на межбанковском рынке кредитов, способствуя сохранению ставок на повышенном уровне. Начиная с завтрашнего дня у банков появляется стимул сократить задолженность перед Казначейством, возможно, за счет средств на корсчетах. Сейчас высоки шансы, что ключевая ставка может быть снижена на заседании 14 июня, так что причин создавать значительный запас ликвидности на корсчетах у банков сейчас нет.

Максимальная процентная ставка по депозитам населения в третьей декаде мая снизилась. В начале мая средняя максимальная ставка у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов населения, составляла 7,522%, к концу месяца она опустилась до 7,374%. Это снижение также может отражать ожидания банков относительно динамики ключевой ставки. ЦБ отмечал, что необходимо сохранить сберегательную манеру поведения населения, именно из-за этого регулятор будет крайне осторожно смягчать денежно-кредитную политику. Таким образом, снижение ставок хоть и продолжится, но будет крайне медленным.