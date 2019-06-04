В конце прошлой недели золото подорожало до более $1 300 за унцию (напомним, что в середине дня в четверг цены были на уровне $1 280 за унцию). Вчера динамичный рост цен на этот драгметалл продолжился, а сейчас рынок близок к тому, чтобы пробить сопротивление на уровне $1 330 за унцию.

Американо-китайские и американо-мексиканские торговые противоречия продолжают обостряться, инвесторы по-прежнему опасаются глобальной рецессии и стремятся вывести свои средства в защитные активы — именно эти обстоятельства являются главным катализатором нынешнего ралли на рынке золота.

Вчера было опубликовано совместное заявление американского Минфина и торгового представителя США, которые еще раз подчеркнули, что, по их мнению, подготовка двустороннего торгового соглашения (которое уже было в основном согласовано) между Вашингтоном и Пекином была приостановлена именно китайской стороной. В заявлении также выражается "разочарование" тем, что в опубликованном в воскресенье китайском меморандуме и прозвучавших в последнее время публичных заявлениях официальных лиц представители КНР предпочли заняться поисками виновных, искажая при этом "характер и историю торговых переговоров между двумя странами". Полное отсутствие у США и Китая взаимопонимания и общих позиций в преддверии саммита "большой двадцатки" формирует сильное чувство неопределенности у инвесторов, способствуя росту цен на золото.

Дополнительную ценовую премию этому драгметаллу обеспечил вчерашний комментарий главы мексиканского МИДа, который заявил, что для его страны "неприемлемо" двустороннее соглашение с США, в рамках которого обе страны будут признаны безопасными для беженцев (такой договор обязал бы мексиканские власти предотвратить дальнейшую миграцию выходцев из Центральной Америки в Соединенные Штаты и предоставлять этим лицам статус беженца в Мексике). При этом, как дал понять глава внешнеполитического ведомства Мексики, возможно, что данный вопрос вообще будет обсуждаться с представителями США на текущей неделе.

Важно отметить, что помимо премии в цене золота, которая обусловлена его статусом защитного актива, поддержку котировкам также оказывает продолжающееся ослабление доллара США. Вчера во второй половине дня пара EUR/USD резко выросла с 1,116 до 1,126. Это произошло после того, как глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что "снижение ключевой ставки вскоре может оказаться вполне оправданным" шагом для стимулирования инфляции. Неопределенность в международной торговле — "еще один аргумент в пользу снижения ставки", добавил он. Как отмечают наши аналитики валютного рынка, это самый явный призыв к снижению ставки с декабря 2015 года, когда Федрезерв начал ужесточение денежно-кредитной политики. На сегодня также запланированы выступления нескольких представителей ФРС США, в том числе председателя Федрезерва Джерома Пауэлла (в 16:55 мск).

Учитывая такие факторы, как дальнейшее замедление глобального экономического роста, сдержанную инфляцию в США, неопределенность, связанную с торговой войной между США и Китаем, то, что рынок стал закладывать в котировки вероятность четырех снижений ставки ФРС до конца 2020 года, а также вчерашние комментарии Джеймса Булларда, наши аналитики валютного рынка полагают, что американский регулятор, скорее всего, смягчит свою риторику.

И хотя снижение ставки на заседании ФРС на следующей неделе исключено, регулятор может "заложить фундамент" для принятия такого решения в июле — сентябре, если ситуация продолжит ухудшаться. Все это позволяет ожидать, что сегодня доллар продолжит слабеть, а это окажет поддержку ценам на золото, которые, на наш взгляд, сегодня могут вырасти в рамках диапазона $1 335-1 340 за унцию, считает Михаил Шейбе из Sberbank Investment Research.



