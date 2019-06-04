Выручка ПАО АФК Система по итогам 1-го квартала 2019 года увеличилась на 10,4% по отношению к аналогичному периоду 2018 года и составила 185,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Котировки слабо реагируют на отчетность Системы. Драйверами роста выручки по-прежнему являются Система и Детский мир, консолидированный объем продаж увеличился на 10,4%, до 185,5 млрд руб. Положительный фактор в том, что рост бизнеса не привел к увеличению долга корпоративного центра. Компания активно расширяется, наиболее быстрорастущими сегментами являются агробизнес, медицинские услуги и ЛПХ. Динамика показателя OIBDA отстала от роста выручки, что объясняется влиянием МТС, который является ключевым активом группы. Отрицательное влияние на динамику выручки и OIBDA оказали сделки, в том числе, внутригрупповые, с активами Ozon и Etalon.

Инвестиционная программа была в значительной степени покрыта за счет облигаций, положительный денежный поток (+3,4 млрд руб.) также образовался за счет продажи пакетов акций. Системе удалось оптимизировать долг, погасив евроооблигации, имеющие валютный риск. До конца года предстоит выплатить еще около 30 млрд руб. Вероятнее всего, приблизительно 2/3 суммы будет рефинансировано.

Система дала прогноз по развитию ключевых активов. Так, МТС увеличит выручку на 3% в годовом выражении но снизит рентабельность OIBDA. Это хуже прогноза аналитиков, однако негативной реакции биржевых игроков не последовало из-за дивидендной политики МТС: компания намерена выплачивать не менее 28 руб. на акцию начиная со следующего года.