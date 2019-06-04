По данным обзора финансовой стабильности ЦБ РФ, регулятор «готовит изменения в порядок расчета ПСК, согласно которым любые платежи заемщика за дополнительные услуги кредитора и третьих лиц, в том числе связанные со страхованием рисков заемщика, юридические (консультационные) услуги, на оказание (получение) которых заемщик предоставил согласие, будут подлежать включению в расчет ПСК». Сейчас эта формулировка выглядит очень неопределенной: получается так, что банку, выдавшему необеспеченный кредит физлицу, может стать невыгодным предоставление каких-либо услуг, не связанных с этим кредитом, поскольку плата/комиссия по ним будет включаться в ПСК и повышать RW. Поэтому, скорее всего, формулировка будет пересмотрена, и в ПСК будут включаться только услуги, напрямую связанные с выданным кредитом, предоставляемые самим банком либо аффилированными с ним структурами.

Стоит отметить, что ЦБ РФ уже длительное время (с середины 2013 г.) ужесточает регулирование потребительского кредитования путем повышения RW, в том числе устанавливая запретительно высокие RW (600%) по кредитам с ПСК выше 35% (последний раз повышение было в апреле этого года). Однако эти ужесточения слабо сказались как на показателях достаточности капитала розничных банков, так и на прибыльности (ROE и NIM остаются высокими), а также на темпах роста потребительских кредитов (с 2017 г. произошло заметное ускорение). За последние 12 месяцев, завершившиеся 1 мая 2019 г., объем необеспеченных потребительских ссуд по всему банковскому сектору вырос на 22,4%. Многие банки, в том числе лидеры розничного кредитования, сохраняют планы по высоким темпам роста (в частности, Тинькофф, специализирующийся на высокормаржинальных розничных продуктах, сегодня повысил прогноз по росту портфеля с 40% до не менее чем 60% в 2019 г.).

Таким образом, пока предпринятые регулятором меры оказались слабо эффективными, что может быть обусловлено в том числе особенностями розничного кредитования. Так, банки в случае возникновения просрочки по предоставленному кредиту могут выдавать специальный заем для его погашения. При этом номинал этого займа может включать штрафы за просрочку (они могут составлять и 60% от тела первоначального кредита), но сама ПСК остается низкой, что позволяет учитывать потребительские кредиты с низким RW и в то же время по-прежнему получать высокую прибыль по ним. На наш взгляд, планируемое ужесточение вряд ли нарушит подобную практику, поэтому оно в заявленном виде также будет мало эффективным.