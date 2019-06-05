Основное влияние на открытии российского рынка окажет внешний фон, который сегодня умеренно позитивный. Оптимистичные новости на рынок стали поступать еще вчера, когда китайское министерство торговли смягчило риторику и призвало США к переговорам.

Ранее влиятельный чиновник из ФРС заявил о том, что количественное смягчение уже пора перестать считать «нетрадиционными» инструментами денежной политики, и выразил мнение, что снижение процентных ставок в США может быть оправданным в ближайшее время. Позже лояльность к развороту монетарной политике, снижению ставок высказал и глава ФРС Пауэлл. Регулятор будет надлежащим образом реагировать на торговые и другие риски.

Очень мягкая риторика ФРС привела к росту доходностей гособлигаций США, усилению снижения доллара. Это в свою очередь благоприятно отразилось на спросе на рисковые активы. Американские рынки вчера значительно выросли, фьючерс на S&P500 сегодня прибавляет 0,2%. Азиатские рынки также в умеренном плюсе. Подогревает спрос на рисковые активы встреча Минфина США Мнучина с главой ЦБ Китая на экономическом саммите G20 в эти выходные.

Однако динамика в сырье и металлах, несмотря на слабый доллар, остается непростой. Поэтому внешний фон для российского рынка нельзя назвать в полной мере позитивным. Нефть сегодня теряет 0,5%. На фоне неожиданного роста запасов в США по версии API. Fich перешли к снижению оценки котировок нефти на 2019-2020 гг. с 80 до 76 долларов за баррель Brent. Индекс Bloomberg commodity находится на минимальных с января отметках.

Особенно стоит отметить золото. Сегодня котировки прибавляют еще 0,2% на фоне ожидания рынком снижения ставок в США. Но спред золота с серебром приближается к историческому минимуму, что может говорить одновременно о высоких рисках и слабых ожиданиях относительно реального сектора экономики.

Таким образом, несмотря на позитив от мягкой риторики ФРС, сырьевые рынки сообщают о реальных проблемах в производственном секторе экономики. Слабость легко может распространиться и на сектор услуг, о чем свидетельствуют сегодняшние данные по соответствующему PMI Китая за май. Показатель упал с 54,5 п. до 52,7 п.

Учитывая сырьевую динамику и внешний фон, начало торгов по индексу МосБиржи пройдет на положительной территории. Ослабление рубля из-за негативной нефтяной динамики может оказать небольшое давление на индекс РТС.