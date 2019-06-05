Американские биржевые площадки во вторник закрылись ростом на фоне готовности ФРС вести гибкую монетарную политику. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,14%, закрывшись на отметке 2803,27 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 2,06%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 2,65%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов — до 2,12%.

Заявления главы американского регулятора Джерома Пауэлла о том, что Федрезерв будет “надлежащим образом” реагировать на вызовы, связанные с глобальной торговлей, были расценены рынками как готовность при необходимости снизить ключевую процентную ставку. Однако, на мой взгляд, с учетом весьма неплохих показателей американской экономики снижение ставки в текущем году остается под большим вопросом. Тем не менее, после выступления Пауэлла инвесторы будут более пристально следить за выходящими данными, ближайшие из которых — отчет о рабочих местах в США — будут опубликованы в пятницу.

Вчера S&P 500 продемонстрировал самый больший дневной процентный прирост с января текущего года и достиг уровня 2800 пунктов. Теперь дальнейшее направление движения бенчмарка будет зависеть от того, сможет ли он закрепиться над данным рубежом.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,79%, закрывшись на отметке $61,43.

Смена настроений на американском рынке акций вернула позитив на сырьевые площадки. Однако вышедшая поздно вечером статистика от Американского института нефти, согласно которой недельные запасы "черного золота" в Штатах выросли на 3.55 миллиона баррелей, подпортила картину игрокам на повышение.

Сегодня основное внимание рынков будет сосредоточено на данных от Минэнерго США, которые вкупе с динамикой американских биржевых индексов станут определяющими для цены фьючерсного контракта Brent до конца текущей недели.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,87%, закрывшись на отметке 2706,29 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2690 п. и 2660 п., основная — на рубеже 2550 п. Сопротивление находится на уровне 2745 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 128000 п., основная на 123000 п. Сопротивление — на уровне 130200 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 65,16, прибавив 0,27% по отношению к американскому доллару. Заявления главы ФРС США о готовности к более мягкой монетарной политике ослабили позиции доллара на глобальном рынке и оказали поддержку валютам еmerging мarkets. На данном этапе ключевая поддержка в паре доллар/рубль находятся на отметке 64,80, при прохождении которой рубль получит очередной шанс приблизиться к уровню 64. Сопротивления расположены на 65,60 и 66.