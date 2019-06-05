Севергрупп объявила о прекращении действия оферты в отношении акций Ленты. В результате выкупа 36,8% акций доля Севергрупп увеличилась до 78,73%, а объем акций в свободном обращении уменьшился до 20,3% по сравнению с 58,0% до приобретения долей у TPG и ЕБРР. Поскольку оставшиеся акции в свободном обращении сконцентрированы среди нескольких держателей, мы ожидаем сокращения торгового оборота по этим бумагам (предполагается, что Лента останется публичной компанией). Действующая стратегия предусматривает консервативные темпы органического роста, исходя из чего в нашей модели заложен прирост выручки на 3% г/г в 2019 г. Пока Севергрупп не представит новую и более агрессивную стратегию, Лента едва ли будет интересна институциональным инвесторам. Мы пересматриваем рекомендацию по бумагам Ленты.