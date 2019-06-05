Татнефть 7 июня опубликует финансовые результаты за 1К19.

Мы прогнозируем, что общая выручка от небанковских видов деятельности (до уплаты экспортных пошлин и акцизов) составит 237.3 млрд руб. (-13% кв/кв, +13% г/г), что, как и в случае с другими компаниями сектора, отразит снижение нефтяных бенчмарков кв/кв в 1К19, а также сокращение добычи нефти (-5% кв/кв) и объемов переработки (-2% кв/кв). Скорректированная EBITDA должна составить 80.5 млрд руб. (+13% кв/кв, +32% г/г) благодаря положительному лагу экспортной пошлины ($7/т против отрицательного показателя в 4К18), снижению операционных расходов относительно сезонно высоких расходов в 4К18, а также росту маржинальности за счет продолжающегося наращивания добычи высоковязкой нефти (+8% кв/кв), в отношении которой действуют налоговые льготы.

Чистая прибыль должна отразить позитивную динамику EBITDA, но будет несколько нивелирована убытком от курсовых колебаний на фоне укрепления рубля и составит 56.0 млрд руб. (+13% против 4К18 с корректировкой на разовые статьи, +33% г/г).