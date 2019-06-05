Вчера завершился очередной период усреднения обязательных резервов, благодаря чему повышательное давление на однодневные ставки заметно ослабло. Банки наконец аккумулировали достаточный объем ликвидности, необходимый для выполнения регуляторных требований, после чего ее лишние остатки были направлены на рынок. Средневзвешенное значение ставки однодневного валютного свопа опустилось до 7,87% (-52 бп), а закрытие произошло на отметке 6,40%. Средний уровень ставок овернайт на межбанковском рынке составил 7,54% (-18 бп), так что, вероятнее всего, ставка RUONIA также должна была снизиться примерно до 7,6% против 7,71% в понедельник.

Однако мы полагаем, что это улучшение ситуации с ликвидностью носит технический характер, и в ближайшие дни ставки овернайт, скорее всего, вернутся к своим недавним уровням. С началом нового периода усреднения спрос на ликвидность снова начнет расти, однако уровень ликвидности в системе на этой неделе наверняка останется низким. Вчера банки пролонгировали действие недельных депозитов в ЦБ (1,12 трлн руб.), так что никаких новых притоков после проведения расчетов на этой неделе не произойдет. Значительного притока ликвидности из бюджета на этой неделе Банк России также не ожидает. По состоянию на утро вторника на корсчетах банков в ЦБ находилось 2,37 трлн руб., из которых 400 млрд руб. составили средства, привлеченные через однодневное репо с Федеральным казначейством. Вчера эти обязательства были пролонгированы, однако даже с учетом этих средств текущий уровень корсчетов выглядит довольно низким для начала периода усреднения. Теоретически банки могут занять дополнительные средства на депозитных аукционах Казначейства, хотя в последнее время в преддверии заседания Совета директоров Банка России спрос на более длинное фондирование остается слабым. Из-за этого аккумулирование свободных резервов на этот раз может начаться немного позже, чем обычно, тем самым оказав повышательное давление на однодневные ставки.

Остальные ставки вчера снижались. Кривая процентных свопов сместилась вниз на 6–8 бп, несмотря на рост 3-месячной MosPrime до 8,24% (+1 бп). Длинные ставки FRA опустились еще на 5 бп (хотя короткие, напротив, выросли на 3 бп). Самые заметные изменения вчера отмечались в ставках NDF и кросс-валютных свопов – большинство их них снизились на 10–12 бп.