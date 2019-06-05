Президент Мексики вчера выразил уверенность в том, что договориться с США по вопросом миграционной политики удастся до 10 июня, то есть до даты вступления в силу новых пошлин. Также он отметил, что видит желание заключить сделку и со стороны Соединенных Штатов. Таким образом, угроза новой торговой войны, возникновение который ударило по рынкам в конце прошлой недели, возможно, скоро сойдет на нет. Встреча президентов США и Мексики по данному вопросу состоится уже сегодня. Кроме того, вчера со стороны Китая прозвучал ряд заявлений, свидетельствующих о стремлении страны к продолжению диалога по проблемам торговли. Это стало первым за долгое время сигналом о возможном возобновлении переговоров между США и КНР. Доходность UST10 утром немного подросла, а после открытия рынков в США и выступления Джерома Пауэлла ускорила движение вверх и достигла 2,14%, но завершила день на уровне 2,13% – плюс 6 б.п. по итогам вторника. Вероятность снижения ставки в конце года остается вблизи 100%. Курс евро к доллару вчера почти не изменился – 1,125. Цены на нефть вечером поднимались до 62 долл./барр., но после публикации оценки изменения запасов от API (оценка предполагает рост на 3,5 млн барр., хотя рынок ждал снижения на 2 млн барр.) котировки немного отступили, до 61,5 долл./барр. Сегодня выйдут предварительные данные ADP по рынку труда США.

Снижение напряженности на рынке позволило российским евробондам умеренно подорожать. Вчера на рынке российских суверенных еврооблигаций ситуация вновь была благоприятной. Позитивные новости, касающиеся торговых войн США с Китаем и Мексикой, снизили градус напряженности, что позволило ценам на нефть вырасти до 62 долл./барр. Эти же факторы способствовали повышению доходности UST10, что, впрочем, не оказало давления на большинство евробондов развивающихся рынков, и вчера они все же дорожали, а их спреды при этом сократились примерно на 10 б.п. Российские суверенные бумаги показали результаты схожие с результатами аналогов, котировки выросли примерно на 0,2–0,5 п.п. Лучшую динамику продемонстрировал самый длинный выпуск RUSSIA’47 (YTM 4,9%) – плюс 0,8 п.п. от номинала, а его доходность уже почти достигла отметки 4,85%. Доходности вдоль кривой в среднем опустились на 3 б.п. и, таким образом, тоже продолжили обновлять минимумы.