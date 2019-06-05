TCS Group планирует привлечь на рынке до $300 млн нового капитала, то есть примерно 8,7% текущей рыночной капитализации банка. Сделку должно одобрить Внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 27 июня. В соответствии с пресс-релизом банка, TCS планирует разместить до 10% выпущенных акций для привлечения до $300 млн. Таким образом, складывается впечатление, что минимальный приемлемый уровень цены одной акции для компании примерно $16,5/ГДР, что примерно на 13% ниже цены закрытия в понедельник. Мы считаем, что такая цена была бы привлекательным уровнем для входа: при P/BV на уровне 3x (дисконт 25% к средним мультипликаторам за 2017-2018 гг.) и P/E на уровне 5,6x (что примерно соответствует Сбербанку). В краткосрочной перспективе давление на акции, вероятно, сохранится.

Ранее, на Дне инвестора, компания уже говорила о своих планах по проведению SPO. Главная цель допэмиссии – профинансировать возможности роста кредитования: TCS повысил свой прогноз по росту кредитного портфеля до более 60% против 40%+ ранее. Менеджмент видит возможности для роста новых кредитных продуктов в сегменте состоятельных клиентов (речь идет, главным образом, о кредитах наличными и кредитах по залог недвижимости). Эти продукты имеют более длительные сроки погашения в сравнении с кредитными картами; таким образом, на них требуется долгосрочное фондирование. Более того, благодаря SPO банк сможет поддержать коэффициент достаточности капитала: по нашей оценке, при прочих равных вклад SPO в коэффициент достаточности капитала первого уровня (N1.1) составит 3,2 п. п. Напомним, что по итогам 1К19 он составлял 9,5%.

Итоги телефонной конференции. Менеджмент банка подтвердил свой прогноз чистой прибыли на 2019 г. на уровне как минимум 35 млрд руб.: эффект более высокого в сравнении с ожиданиями роста кредитного портфеля будет нейтрализован увеличением расходов на привлечение клиентов и созданием резервов на начальном этапе. Таким образом, позитивный эффект на отчет о прибылях и убытках проявится только в 2020 г. Менеджмент видит большой потенциал качественного роста кредитов под залог недвижимости (сейчас отношение размера ипотечного займа к стоимости кредита меньше 50%, а процент одобрения заявок достаточно низкий). Менеджмент также отметил, что планирует использовать доходы от SPO исключительно для роста кредитного портфеля (сделок M&A в планах нет).