ФАС одобрила ходатайство РФПИ, Alibaba, Mail.ru Group и МегаФона о создании СП AliExpress Russia. О закрытии сделки может быть объявлено сегодня в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Мы считаем, что закрытие сделки по AliExpress Russia станет катализатором для котировок акций Mail.ru Group, т. к. после закрытия сделки AliExpress Russia, как мы полагаем, может объявить свою стратегию и ключевые задачи.

Мы оцениваем СП AliExpress Russia в $3,6 млрд, долю в нем Mail.ru Group — в $534 млн ($2,5 за акцию), что соответствует коэффициенту "стоимость предприятия/выручка 2019о" на уровне 6, т. е. 22%-му дисконту к текущей оценке Alibaba. Напомним, Mail.ru Group получит 15% в AliExpress Russia в обмен на Pandao и некоторые инвестиции в СП. Alibaba будет владеть 48% в обмен на свой вклад в AliExpress Russia и тоже некоторые инвестиции. МегаФон получит 24% в обмен на свою 10%-ю экономическую долю (4,5% голосующих акций) в форме обыкновенных акций Mail.ru Group, которая будет передана Alibaba Group. РФПИ получит 13% в обмен на инвестиции в СП, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



