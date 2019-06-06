По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись ростом. Поводом для оптимизма послужили ожидания снижения процентной ставки и надежды на то, что Белый дом не будет развязывать торговую войну с Мексикой.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,82%, закрывшись на отметке 2826,15 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,82%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,64%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт, до 2,12%.

Вербальные интервенции главы ФРС Джерома Пауэлла о возможности снижения ключевой процентной ставки и заявления президента США Дональда Трампа о том, что Мексика хочет заключить сделку, чтобы предотвратить введение пошлин на свои товары, в среду стали очередным поводом для продолжения ралли на американском рынке акций. Однако с учетом продолжающейся неопределенности по торговым переговорам с Китаем, дальнейший рост S&P 500 может прерваться с достигнутых в среду уровней.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 2,41%, закрывшись на отметке $60,60. Фьючерсный контракт WTI вошел в зону «медвежьего» рынка.

Вчера триггером для снижения цены "черного золота" послужили данные от Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране выросли на 6,8 млн баррелей при консенсус-прогнозе сокращения на 500 тыс. баррелей.

Сейчас ближайший значимый уровень поддержки во фьючерсном контракте Brent расположен на уровне $60 за баррель, и если данный рубеж не устоит, стоимость эталонного сорта Brent может опуститься к отметке $55 за баррель.

Российская валюта завершила торги на отметке 65,39, потеряв 0,35% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65 и 64,80. Сопротивление расположено на 65,60, при закреплении над которым рубль может протестировать уровень 66.