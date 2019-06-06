Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2700 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2690, 2680 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2730 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое вчерашнее боковое движение. Этому способствует в целом нейтральное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Среди многочисленных иностранных статистических показателей стоит обратить внимание на публикацию еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.16%) и РТС (-0.32%) завершили торги с незначительным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После недавних масштабных движений они пришли в состояние временного равновесия. Этому способствовал неоднозначный внешний фон. Позитивная динамика ключевых западных фондовых индексов сочеталась с дальнейшим ухудшением настроений на нефтяном рынке.

Вчерашний оптимизм в Европе и в США был связан с начавшимися разговорами по поводу возможности снижения базовой процентной ставки ФРС с целью поддержания североамериканской экономики. Как обычно, внешним рынкам акций оказалось достаточно даже намека на такое решение для того, чтобы закрыться с повышением. Вместе с тем, динамика нефтяных котировок вызывает сомнения в возможности продолжения среднесрочного повышения индексов МосБиржи и РТС. Более того, недавняя сильная просадка мировых цен на нефть все еще не нашла в них адекватного отражения.

Вчера была опубликована негативная еженедельная статистика от Минэнерго США. Она указала на одновременное увеличение запасов сырой нефти, бензина и нефтепродуктов за океаном. Суммарно они возросли на 14.55 млн баррелей, что представляется весьма неблагоприятным фактором. После этого фьючерсы на нефть сорта Brent проверили на прочность ближайшую значимую поддержку, расположенную в районе $60 за баррель. В случае просадки ниже указанного уровня сырьевые «медведи» получат новый сигнал для дальнейшей игры на понижение. Впрочем, пока что более логичным и вероятным видится сценарий коррекционного отскока вверх.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 22 п. или около 1.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек существенным приростом выделились представители банковского сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, +1.27%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.86%), ВТБ (VTBR RM, +4.09%). Стимулом для резкого роста стоимости акций ВТБ стало очередное подтверждение того, что по итогам 2019-2022 годов кредитная организация планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом прямо заявил председатель правления банка Андрей Костин.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги ИнтерРао (IRAO RM, +3.16%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0.54%), Yandex clA (YNDX RM, +0.85%), Россети-ао (RSTI RM, +3.71%), Россети-ап (RSTIP RM, +0.52%), Полюс (PLZL RM, +1.02%), FIVE-гдр (FIVE RM, +1.40%). Как мы видим, разрозненные выборочные покупки состоялись в акциях, представляющих разные секторы рынка. Они не были объединены какой-то явной инвестиционной идеей.

Существенно хуже рынка закрылись многие ликвидные бумаги нефтегазовых компаний: Лукойл (LKOH RM, —1.30%), Роснефть (ROSN RM, —2.02%), Татнефть-ао (TATN RM, —1.46%), Татнефть-ап (TATNP RM, —1.92%), Новатэк (NVTK RM, —1.31%). Участники локальных торгов не могут игнорировать сильную просадку стоимости нефтяных фьючерсов, состоявшуюся с середины прошлой недели. Более того, указанный фактор может стать стимулом для существенного среднесрочного спада индексов МосБиржи и РТС, который может развиваться по мере предстоящего закрытия годовых дивидендных реестров акционеров.

Низколиквидные бумаги Лента др (LNTA RM, —1.30%) продолжили падение после завершения их выкупа в ходе оферты миноритарным акционерам. Теперь среднесрочная техническая картина в них выглядит негативной. В настоящее время компания «Севергрупп» увеличила свою долю в торговой сети до 78.7%. Скорее всего, эти бумаги повторят судьбу акций «Дикси» и в отдаленном будущем перестанут торговаться на бирже. Как мы видим, с весны 2014 года, когда эти бумаги появились на Московской Бирже, они подешевели почти в 2 раза. Между тем, отраслевой сектор потребительских товаров и торговли MOEXCN за то же время прибавил около 7.2%.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.9%. Японский Nikkei225 теряет менее 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением.