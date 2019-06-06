Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускает возможность снижения ставки на ближайшем заседании, но рассчитывать на переход к мягкой денежно-кредитной политике не приходится. В своем выступлении на ПМЭФ глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что смягчение денежно-кредитной политики в нынешних условиях может создать дополнительные риски. При этом шансы на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании сохраняются. Набиуллина отметила, что уровень ключевой ставки сейчас выше нейтральной, это как раз и является главным аргументом в пользу ее снижения. Она также подчеркнула, что рост потребительского кредитования в настоящее время вызван экономической проблемой и является проблемой надзора, рост кредитов приходится в значительной степени на людей с низкими доходами. Иными словами, маловероятно, что снижение ставки существенно повлияет на сберегательное поведение населения. В пользу же сохранения ставки можно рассматривать ее комментарии относительно неспособности повысить темпы роста экономики за счет смягчения денежно-кредитной политики, для стимулирования роста необходимы реформы. Все эти высказывания прозвучали накануне начала периода тишины перед заседанием ЦБ. Шансы на снижение ключевой ставки на следующей неделе высоки, но рассчитывать на значительное смягчение монетарной политики не приходится, мы ждем не более двух снижений ключевой ставки до конца года по 25 б.п. каждое.

Министерство финансов за период с 7 июня по 4 июля направит на покупку иностранной валюты 310 млрд руб. В рамках исполнения бюджетного правила Минфин потратит на покупку валюты в июне 310,3 млрд руб., следовательно, дневные интервенции составят 16,3 млрд руб. Помимо этого, ЦБ продолжит проводить отложенные покупки, их объем составляет 2,8 млрд руб. в день, так что всего на интервенции в день будет расходоваться 19,1 млрд руб., лишь немногим ниже текущего уровня. По нынешнему курсу дневные интервенции составят чуть более 290 млн долл., а за месяц – 5,8 млрд долл. Всего с начала года ЦБ купил в рамках исполнения бюджетного правила на открытом рынке 23,3 млрд долл., потратив на это свыше 1,5 трлн руб. Тем не менее, эти интервенции не способны компенсировать отток ликвидности по бюджетному каналу, поэтому навес избыточной ликвидности с начала года сокращается.