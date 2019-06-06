В среду противоречивая статистика из США и комментарии официальных лиц способствовали волатильности государственных облигаций США и индекса DXY.

С утра доходность американских государственных облигаций продолжила снижаться в виду прозвучавших накануне комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла, согласно которым в случае негативного влияния торговой напряженности между крупнейшими торговыми партнерами на перспективы экономического роста ФРС будет реагировать "соответствующим образом". Данный комментарий был воспринят участниками рынка как сигнал о готовности Федрезерва снизить процентные ставки.

Позднее выход слабых данных по числу рабочих мест в США от ADP (в мае оно увеличилось всего на 27 тыс., против предполагаемого роста на 185 тыс.) также укрепил у участников рынка ожидания возможного снижения процентных ставок в ближайшее время. Однако вечером, после публикации высокого индекса PMI от ISM по непроизводственному сектору США (56,9 пунктов против ожидавшихся 55,4), доходность начала расти, компенсировав предыдущее резкое падение.

Спросу на защитные активы, вероятно, также способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который отметил, что прогресс, достигнутый в ходе переговоров с Мексикой, представляется недостаточным. Это повышает вероятность вступления в силу с понедельника 5%-х импортных пошлин на все товары из Мексики, объявленных ранее. Переговоры сегодня продолжатся, однако после того, как американский президент заявил в социальной сети Twitter о том, что "чем выше тарифы, тем больше компаний вернется в США", ожидания участников рынка по достижению соглашения снизились.

По итогам среды доходность двухлетних КО США упала на 3 б. п. Сегодня утром она снизилась еще на столько же и сейчас торгуется вблизи 1,83%. Доходность десятилетних бумаг вчера существенно не изменилась, но сегодня утром маркируется вблизи 2,11%. Индекс DXY после отчета ADP резко потерял 0,4%, однако позднее восстанавливался и завершил день даже на 0,3% выше уровня предыдущего закрытия.

Сегодня утром в Азии динамика разнонаправленная: Shanghai Composite просел на 0,8%, Nikkei 225 вырос на 0,2%. Валюты развивающихся рынков сегодня укрепляются, за исключением мексиканского песо, который сегодня утром потерял 0,9%.