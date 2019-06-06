Согласно отчету, выручка «РусГидро» в I квартале текущего года увеличилась на 1% год к году до 99,5 млрд руб. Сокращение выработки электроэнергии на 9,1% по сравнению с I кварталом 2018 года, вызванное снижением приточности в водохранилища Группы, было компенсировано ростом тарифов на электроэнергию. Однако в связи с более быстрыми темпами увеличения операционных затрат EBITDA энергетической компании снизилась на 6,9% год к году до 29,6 млрд руб. В дополнение к этому, рост затрат на обслуживание долга стал причиной падения чистой прибыли «РусГидро» на 31% в годовом выражении до 16,5 млрд руб.

Тем не менее акционеров больше интересовали комментарии менеджмента «РусГидро» о планируемой инвестпрограмме. Ранее компания сообщала, что в 2019-2028 гг. инвестпрограмма составит около 230 млрд руб. Сейчас, по уточненным данным, в период до 2023 года включительно компания планирует потратить 360 млрд руб. на реконструкцию и модернизацию ГЭС и введение в эксплуатацию новых мощностей. К 2024 году «РусГидро» планирует завершить строительство Сахалинской ГРЭС-2, Усть-Среднеканской ГЭС, Нижне-Бурейской ГЭС, Зарамагской ГЭС-1, и ряда других объектов.

В связи с масштабной инвестпрограммой ожидать существенного роста дивидендов не приходится. Несмотря на то, что в апреле 2019 года компания обновила дивидендную политику и официально увеличила коэффициент выплат до 50% чистой прибыли по МСФО, столько же платили и последние несколько лет. По итогам 2018 года «РусГидро» заплатит 0,0367 руб. на акцию – это на 40% выше дивидендов по итогам 2017 года. Но если компания продолжит демонстрировать слабые показатели, то в следующем году не будет даже такого роста дивидендов.